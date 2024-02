La familia del guardia civil de San Fernando asesinado en Barbate: "Cavada es una buena alcaldesa, se equivocó pero ha rectificado y nos ha pedido perdón"

La familia de Miguel Ángel González Gómez, el guardia civil isleño que fue asesinado el pasado viernes en Barbate tras ser arrollado por una narcolancha, ha pedido el cese de las "represalias" contra la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, por no haber decretado el luto oficial de la ciudad nada más conocerse su muerte y no haber suspendido la celebración de los Carnavales durante el fin de semana. Una cuestión que en La Isla ha suscitado una gran polémica que ha ido incluso más allá de allá de la localidad al correr como la pólvora por las redes sociales.

La tía del agente fallecido en el puerto barbateño, Mayca Gómez, considera que el aluvión de críticas que desencadenó especialmente su reacción tras el minuto de silencio convocado en el Ayuntamiento en la jornada del pasado lunes "ha ido demasiado lejos" y ha llegado hasta las amenazas y los insultos contra la regidora, algo que la familia no comparte en absoluto y mucho menos quiere que se haga en su nombre o en el de Miguel Ángel.

"Se equivocó totalmente, eso no me lo va a quitar nadie, esa falta de respeto de su ciudad al no dar días de luto desde el minuto uno en el que se entera el Ayuntamiento", afirma para aclarar a continuación que la alcaldesa "ha rectificado, me ha llamado y ha pedido perdón".

La tía del guardia civil asesinado, que el pasado lunes estalló tras la convocatoria del minuto de silencio para recriminarle a la alcaldesa que no hubiese declarado el luto oficial en una imagen que se ha viralizado en las redes sociales y de la que ha llegado a hacerse eco medios de comunicación de todo el país, ha reconocido que en esos momentos reventó por el dolor: "Me rompí, no me pude callar", afirma.

Explica también que la alcaldesa estuvo con la familia en la capilla ardiente "como una más", "afectada" y que "no iba a hacerse fotos", un gesto que agradece.

"Es una buena alcaldesa, pero se equivocó y ya está. Como nos podemos equivocar cualquiera. Ha rectificado y ha pedido perdón, quiero que se sepa", añade la tía del guardia civil isleño fallecido.