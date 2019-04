Unión y fuerza. El candidato del PP a la Alcaldía, José Loaiza, ha echado mano al histórico lema de San Fernando para la campaña electoral que se avecina y cuya imagen ha dado a conocer hoy. El concepto marca la estrategia política que los populares han planteado para recuperar el gobierno municipal en el próximo mes de mayo y se complementa con la propuesta que dio a conocer días atrás: la del pacto entre todas las fuerzas políticas "para que San Fernando sea siempre lo primero".

Aunque la unidad a la que alude el candidato popular tiene muchos matices. El principal, claro está, apela a ese espíritu colectivo que llevó a los isleños a plantar cara a Defensa ante el cierre del CEFOT de Camposoto, a reivindicar carga de trabajo para Navantia o a echarse a la calle para reclamar el uso del hospital de San Carlos. A todos esos ejemplos ha aludido Loaiza al dar a conocer las líneas generales de su estrategia electoral.

Pero el lema de campaña de los populares apela también a la necesaria unidad política "en tiempos de fraccionamiento" y tras varios mandatos que han dependido y han estado condicionados por los pactos de gobierno, "sin una mayoría suficiente para poder realizar (por parte de la fuerza más votada) su programa". "Hay que unir el voto para ser la alternativa del gobierno actual", asegura Loaiza.

La receta política a la que se aferran los populares pasa por la "experiencia y solvencia" del equipo con el que concurriá a las elecciones -en cuestión de días presentará la lista- y a por la "sensatez" de un programa de gobierno "realista", con propuestas como la de la campaña 'La Isla limpia, cuidada y bonita', que -explica- rehuye de los grandes anuncios y de los grandes proyectos que otros partidos lanzan en estos días.

"No vamos a hacer promesas electorales que no vamos a cumplir y no vamos a gastarnos dinero en cosas cuando todavía tenemos otras pendientes de arreglar en casa", puntualizó Loaiza al referirse también a la propuesta del PSOE para adquirir el viejo cine Alameda y transformarlo en un auditorio de alta capacidad frente al avanzado deterioro que presentan fincas como la Casa Lazaga o la de la Cruz Roja.

"El PSOE -afirma- ha vivido de la herencia que dejamos". Se refiere el candidato de los populares especialmente al proyecto de rehabilitación del Ayuntamiento, que en estos días se muestra a los ciudadanos cuando está a punto de acabar la obra. "Es nuestro. Lo dejamos todo preparado", apuntó al cuestionar también los "hitos" del gobierno actual.

Para el PP, "que hayan vivido de la herencia" lo dice todo de su gestión y del programa con el que pedirán a los ciudadanos su confianza para volver a gobiernar.