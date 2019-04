Loaiza (PP): "No se puede prometer la compra de nuevos edificios cuando la Casa Lazaga y la de la Cruz Roja se caen a pedazos"

La recuperación de la Casa Lazaga ha pasado a ocupar un lugar central en el debate político de las próximas elecciones municipales. Ha tenido mucho que ver la propuesta que hace unos días lanzó el candidato de AxSí, Fran Romero, al apuntar a la recuperación de este histórico inmueble como una de sus prioridades. Pero también la apuesta de los socialistas –con Patricia Cavada al frente– para adquirir el viejo cine Alameda, en pleno centro de San Fernando, con la intención de convertirlo en un auditorio de gran capacidad.

El candidato del PP, José Loaiza, ha reiterado hoy su compromiso para recuperar tanto la Casa Lazaga como la antigua sede de la Cruz Roja en la calle Real, cuyo ruinoso estado de conservación ha denunciado en reiteradas ocasiones a lo largo del mandato lamentando la pasividad del equipo de gobierno, al que recrimina también que no siguiera adelante con los planes que tenía en el anterior mandato para rescatar ambos edificios.

De ahí que ahora haya cuestionado las propuestas que se ponen sobre la mesa al hilo de la campaña electoral y, especialmente, el que se plantee comprar un nuevo inmueble –el cine Alameda– para que pase a formar parte del patrimonio municipal cuando otros están especialmente en riesgo y probablemente desaparezcan si no se interviene a corto plazo.

"En estos años no se han gastado ni un euro en estos dos edificios municipales", ha insistido al referirse a la Casa Lazaga y al edificio de la Cruz Roja.

Loaiza ha recordado también el precario estado que presentan las instalaciones de la Casa de la Juventud, lo que impide que se puedan aprovechar al completo estas dependencias para cumplir con el uso que deberían tener. Y ha aludido al desaparecido colegio de Infantil Virgen del Carmen para recordar el compromiso de los socialistas de reubicar en este centro la Escuela Oficial de Idiomas, algo que tampoco se ha hecho.

De ahí que haya insistido en cuestionar la adquisición del cine Alameda propuesta desde el PSOE y haya arremetido contra las "propuestas irrealizables" que –sostiene– tanto PSOE como AxSí están lanzando con vistas a las elecciones "cuando no han hecho nada".

"No voy a mentir a los isleños con promesas irrealizables. No presentaremos propuestas para emular a Nueva York o París. Vamos a proyectar aquello que necesita San Fernando para cumplir con sus legítimas aspiraciones de gran ciudad, utilizando lo que ya tenemos. No puede prometerse la compra de más inmuebles cuando el patrimonio municipal tiene edificios históricos que se caen a pedazos, como la Casa Lazaga o la de Cruz Roja", reitera.