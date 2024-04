Los detallistas del Mercado Central de San Fernando esperan el aire acondicionado para verano

Los detallistas del Mercado Central esperan contar con el nuevo aire acondicionado para este verano. Al menos esa es la previsión que el gobierno municipal les trasladó en la última reunión que mantuvieron ambas partes.

"Estuvimos reunidos en enero, tras las fiestas de Navidad, con el objetivo de cerrar algunos temas pendientes, el principal era el aire acondicionado", concreta el presidente de los detallistas, Raúl Serván. Algunos factores, explica, han ralentizado y frenado la tramitación del contrato que permita disponer de los nuevos aparatos, muy necesarios en estas instalaciones.

Actualmente, en el Mercado Central funciona parte de las máquinas antiguas de climatización. "Muchas estaban averiadas y no han podido recuperarse", precisa Serván. A esas se suman los seis aires acondicionados que el Ayuntamiento adquirió en octubre o noviembre y que dan servicio a la zona donde se aglutinan los puestos de pescadería.

Faltan otros seis más para cubrir la parte del mercado más cercana a la antigua zona de pescadería. "En verano es imposible estar allí. La lucernaria que corona la nave provoca que haga una calor tremenda", comenta el presidente de los detallistas. "Está librado el dinero, por lo visto", aclara, pero no termina de licitarse el contrato de suministro e instalación por la falta de personal que sufre la Administración local. Tras las navidades se retomó el tema desde el Consistorio y la intención del equipo de gobierno es que esta situación se resuelva para poder tener en servicio los aparatos de cara al verano.

"Nos faltan mil historia", señala de manera muy gráfica Serván sobre las necesidades de los negocios que se ubican en el Mercado Central. "Cuando hicieron la remodelación de los puestos de pescadería se pusieron unas barajas automáticas. La previsión era que todos los puestos la tuvieran igual, "el proyecto es de hace muchos años y se frenó", puntualiza. Es solo un ejemplo.

Otra cuestión que sigue siendo un proyecto es la remodelación de la antigua zona de pescadería para dejarla diáfana y albergar un supermercado. "No nos da problema. Es un vertedero de basura, aunque está cerrado de manera hermética. No debe estar así", deja claro. "Está en estudio cedérselo a una empresa que inserte un supermercado, como sucede en la mayoría de mercados en España. No nos haría competencia, nos traería público", destaca. "Los clientes vienen con el carrito y compran en el supermercado y en nuestros negocios, además de poder dejar el coche en el aparcamiento conveniado de aquí abajo", describe sobre ese posible futuro.

Frente a esta iniciativa que puede funcionar todos los días, dudan de los beneficios que les pueda reportar el rincón gastronómico, también en proyecto, "que empezaría a atraer público a partir de la una de la tarde, cuando tapeas. Pero a esa hora nuestras ventas del día ya están hechas".