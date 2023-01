Cs hace balance de su paso por el gobierno en San Fernando: "Somos necesarios"

Ciudadanos (Cs) ha hecho balance de su gestión en el gobierno municipal de San Fernando ahora que el mandato entra ya en su recta final. A menos de cinco meses para las próximas elecciones, la portavoz de la formación naranja, Regla Moreno, ha enumerado este miércoles los hitos alcanzados en el Ayuntamiento de San Fernando en estos últimos cuatro años al frente de las delegaciones en las que tiene competencias: Turismo, Empleo y Deportes. Y ha asegurado que se considera "satisfecha" con el trabajo realizado.

"Hemos demostrado que somos necesarios y que lo seremos en el futuro", ha afirmado la edil al valorar el trabajo de Cs, que a su juicio ha conseguido "romper con lo anterior" y ser "garantía de transformación" para poner en marcha distintos proyectos.

Desde la otra parte del gobierno municipal se habla así de "un antes y un después" desde la llegada de Cs al ejecutivo, se subraya la estabilidad política que han brindado a la ciudad y se destaca la "trascendencia" de su gestión en estos años. "No cabe duda de que hemos mejorado la calidad de vida de los isleños y la prestación de los servicios públicos", asegura Moreno.

Turismo: "Teníamos que hacer las cosas de manera diferente"

El amplio balance realizado por la portavoz de Cs insiste especialmente en la manera en la que se ha gestionado y organizado el área de Turismo "para que San Fernando sea referente y adquiera cada vez más ventajas competitivas". "Teníamos que hacer las cosas de manera diferente y asumir responsabilidades que permitieran el cambio", dice la que también ha sido la delegada de este área municipal.

La implantación de la Q de Calidad en la Oficina de Turismo, la puesta en marcha de una nueva página web y de una app de realidad aumentada que incorpora visitas virtuales en 360º y la puesta en marcha de la Mesa Profesional del Turismo así como las propuestas turísticas llevadas a cabo cada año a FITUR, la Feria del Turismo, han sido algunos de los logros citados por Regla Moreno, que se refiere también a acciones concretas como la Semana de los Esteros, la participación de La Isla en la primera Feria de Cádiz Bienmesabe celebrada en Ifeca o iniciativas como Halloween o los eventos celebrados en la playa de Camposoto, cuya "revolución turística" tras las obras llevadas a cabo en estos años también cita en su balance de la gestión de Cs en el ejecutivo municipal.

"Con muchos los hitos alcanzados como decía y los que aún quedan por conseguir. En un futuro próximo contaremos con un plan estratégico y de calidad turística, y también iniciaremos el diagnóstico de nuestra ciudad para ser destino turístico inteligente. En definitiva, satisfecha por las metas que me he marcado, que se han alcanzado y se alcanzarán sin duda pronto y por las que ya tengo en mente y que San Fernando merece", afirma.

Empleo: "Cs ha abierto un futuro prometedor"

Para la edil Regla Moreno, la presencia de Cs en el gobierno "abre un futuro prometedor" para el empleo en San Fernando a pesar de los demoledores efectos que tuvo la pandemia.

En este ámbito, señala la portavoz de la formación naranja, "no podíamos quedarnos en repetir solo lo que ya se hacía": "Para crear empleo había que apostar claramente por promover la cultura emprendedora y además de facilitar su implantación y consolidación con programas de subvenciones", señala. Y cita como ejemplos la rebaja de tasas en el vivero de empresas, las ayudas a pymes y autónomos lanzadas para paliar los efectos de la pandemia o el nuevo paquete de subvenciones al emprendimiento "que fija el foco en sectores más emergentes".

También alude la edil a los cursos como los de inglés para la hostelería y el comercio, competencias Digitales, talleres para la mejora de la gestión de asociaciones o los 119 cursos de formación on line gratuitos que se han ofrecido desde el Ayuntamiento isleño.

El Foro de Inversión celebrado en San Fernando, la firma de protocolos y acuerdos de colaboración con la UCA, AMEP, Asociación Arrabal, CTQUA o la AETC, así como la puesta en marcha de iniciativas como el Navantia Training Centre de Navantia en las instalaciones del Parque de la Historia y el Mar son otro de los logros que ha resaltado Moreno, que ha aludido también al proyecto de las naves de Andalucía Emprende en Fadricas, cuya "revitalización" también se atribuye.

"Por fin en este mandato con la presencia de Cs en el Gobierno ya se está transformando. Permítanme que destaque las numerosas multinacionales de la alimentación, la moda o la hostelería que han creído en nuestra ciudad y seguirán haciéndolo en el Polígono Janer con la apuesta decidida de Ten Brinke por nuestra ciudad, es otro hito conseguido con Cs en el gobierno que abre un futuro prometedor de la ciudad", ha afirmado Moreno.

Deportes: "Siempre tuvimos claro que el deporte es un agente dinamizador y motor económico"

A la puesta en marcha de instalaciones como el pabellón deportivo Enrique Márquez Muñoz o del skate park Javier Muñoz 'Murdoc' suma Cs en su balance más de 80 campeonatos organizados "con todas as garentías seguridad" durante la pandemia y eventos "de primer nivel", tales como el Road to Indian, celebrado recientemente con 7 selecciones de hockey absolutas preparándose el mundial, campeonatos de España absoluto femenino de Hockey Sala, el campeonato europeo de Shotokan en 2019 y próximamente en 2023 y el mundial de 2025, un Campeonato de Europa sub 15 femenino de baloncesto...

"Además se ha apostado por el deporte base con mayores ayudas y por tanto apoyo, hemos atraído innumerables campeonatos, el más conocido el Mini que lo tendremos en 2024 y 2025 y hemos consolidado un campeonato de España más en nuestro calendario como es el cadete masculino donde se puede ver la cantera de los principales equipos ACB", ha señalado Regla Moreno.

También cita las mejoras acometidas en distintas instalaciones deportivas como el cambio de césped de la Bazán y Gómez Castro, la reforma de varias pistas de pádel y tenis o el remozado del parqué del pabellón de Bahía Sur y la renovación de los asientos e iluminación.

"Siempre tuvimos claro que el deporte es un agente dinamizador y motor económico para San Fernando", sostiene.