La coronación de la Esperanza en San Fernando suma otro acto a las vísperas en el Panteón: un rosario

La imagen de María Santísima de la Esperanza, en el Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando

La coronación canónica de la imagen de María Santísima de la Esperanza en el Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando, sumará un acto más a los prolegómenos del pontifical que el sábado 25 a las 11.30 horas presidirá el obispo diocesano, Rafael Zornoza.

Se trata del rezo del santo rosario ante la talla mariana que la hermandad de la Expiración lleva a cabo cada jueves por la tarde y que, en esta ocasión excepcional, se llevará a cabo en este templo de la Armada, al que la imagen de la Esperanza fue trasladada el pasado sábado para su coronación.

Será el jueves 23 a las 19.30 horas y el Panteón estará abierto al público hasta completarse el aforo disponible

Precisamente, el besamanos extraordinario de la Virgen que se llevó a cabo en la jornada del pasado domingo -después de su traslado en procesión- dejó una imagen histórica al registrar largas colas de isleños que se quisieron acercar hasta el Panteón para compartir este momento con la hermandad.