La coronación de la Esperanza en San Fernando suma otro acto a las vísperas en el Panteón: un rosario
Será este jueves 23 a las 19.30 y el Panteón estará abierto al público
La Esperanza ya reina en el Panteón: largas colas para el besamanos previo a la coronación en San Fernando
La coronación canónica de la imagen de María Santísima de la Esperanza en el Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando, sumará un acto más a los prolegómenos del pontifical que el sábado 25 a las 11.30 horas presidirá el obispo diocesano, Rafael Zornoza.
Se trata del rezo del santo rosario ante la talla mariana que la hermandad de la Expiración lleva a cabo cada jueves por la tarde y que, en esta ocasión excepcional, se llevará a cabo en este templo de la Armada, al que la imagen de la Esperanza fue trasladada el pasado sábado para su coronación.
Será el jueves 23 a las 19.30 horas y el Panteón estará abierto al público hasta completarse el aforo disponible
Precisamente, el besamanos extraordinario de la Virgen que se llevó a cabo en la jornada del pasado domingo -después de su traslado en procesión- dejó una imagen histórica al registrar largas colas de isleños que se quisieron acercar hasta el Panteón para compartir este momento con la hermandad.
