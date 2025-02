Copa Federación de Halterofilia sub 18 por clubes de España: San Fernando hace pleno al quinto

San Fernando/El pasado fin de semana se celebró en las instalaciones del Polideportivo municipal Cerro Almodóvar, Madrid, la Copa Federación por Clubes Sub-16 y Sub-18. En este tipo de competiciones, y aunque la halterofilia sea un deporte individual, se compite por clubes, buscando determinar al club de España formador de la mejor cantera en categorías inferiores. Además de esto, se celebró la Jornada Nacional de Técnica en Edad Escolar, en la que el club isleño también se encontraba representado con una levantadora.

En esta ocasión, el Club de Halterofilia de San Fernando (CHSF) viajó a tierras toledanas con trece atletas (7 chicas y 6 chicos). Las féminas del grupo fueron las siguientes: Atenea Mora García (competición de técnica), Raquel Domínguez Rodríguez, Deyanira Vega Belizón, Mónica Esparragosa Portero, Manuela Villalba Mancheño, África Domínguez Fernández y África Aparicio Pavón (reserva). En cuanto a los levantadores, la delegación isleña estuvo compuesta por los siguientes atletas: Juan Manuel Loaiza Brito, Fernando Mora García, Gonzalo Herrera Lapi, Francisco Lizana Roldán, Andrés Sánchez Gil e Iván Avdiukhin (reserva).

Gonzalo se clasifica para el Campeonato Europeo de Halterofilia / CHSF

En cuanto a la dirección técnica, se contó en la cita madrileña, además de los ya habituales Adolfo y Jorge Victorian, con Cristian Álvarez, que se estrenaba como entrenador en una cita de estas características.

El CHSF era el único club andaluz presente en la cita, reservada para las mejores canteras nacionales, lo que pone de manifiesto el gran trabajo en las categorías inferiores que lleva realizando el club desde sus inicios. En este campeonato, se daban cita en el pabellón clubes de renombre y tradición, como Coruña, Molins o Pegasus.

A las 13.40 horas se abrió la competición para el CHSF, siendo Mónica la encargada de conseguir los primeros puntos para el club, mientras que Raquel y África conseguían validar de igual forma sus levantamientos iniciales. No obstante, y aunque a priori el CHSF partía en el pódium por clasificación anual, el deporte, en su lado más cruel, hizo que una de las deportistas "blanqueara" (fallo de los tres levantamientos de una misma modalidad) en arrancada, lo que le alejó de cualquier opción de la lucha por las medallas. A partir de entonces, la competición ya no volvió a ser igual, y aunque siguieron compitiendo por otros objetivos, como la clasificación para el próximo europeo, estaba claro que no era el día, no pudiendo tampoco alcanzar otros objetivos. Finalmente, el CHSF finalizó en una meritoria quinta posición, que le alejaba del objetivo de pódium inicial.

Una de las competidoras, Mónica Esparragosa, durante su participación en el campeonato / CHSF

Posteriormente serían los chicos del club los encargados de llevar el blanco y azul a la tarima madrileña. Los noveles levantadores se dejaban aconsejar por los más "viejos" del lugar, mientras empezaban a realizar los primeros levantamientos. A diferencia del equipo femenino, el masculino partía de inicio lejos del pódium, por lo que la presión era mucho menor, lo que se reflejaba en las caras y en el sentir general del equipo. Como curiosidad, decir que, de los dos integrantes del club isleño, y debido a bajas de última hora, Andrés hacía su debut en esta competición de manera oficial, mientras que Fernando aún se encuentra encuadrado en categoría Sub-15.

No obstante, era un buen momento para ir a por una pieza de caza mayor, como es el Campeonato Europeo a celebrar en Polonia el próximo mes de agosto. Para ello, Gonzalo se ha venido preparando durante los últimos meses, y necesitaba hacer una buena competición para obtener el total olímpico necesario para acudir a la cita. Dicho y hecho, su serie de 5 levantamientos válidos para un total olímpico de 244 kilos le granjeaban el derecho a codearse con los mejores levantadores europeos, consiguiendo que el CHSF, y por ende la ciudad de San Fernando, estén presentes de nuevo en Europa.

Dos entrenadores del CHSF dan las últimas instrucciones a un atleta / CHSF

La jornada de técnica

Ya el domingo tuvo lugar la Jornada Nacional de Técnica en Edad Escolar, en la que por parte del CHSF participaba Atenea. Estas jornadas, más lúdicas y coloridas, buscan premiar a los atletas con mejor calidad técnica en los levantamientos, sin tener en cuenta el número de kilos levantados. Como veterana de este tipo de competiciones, Atenea afrontó la jornada con desparpajo y calidad técnica, dejando patente que en el CHSF la técnica es una cuestión que no se negocia, y que se trabaja día a día. Seguro que en breve veremos a Atenea formar parte de las competiciones habituales a nivel autonómico y nacional del club.

Una vez finalizada la competición, el entrenador del CHSF, Cristian Álvarez hacía un resumen de la Copa afirmando que "el simple hecho de estar presente en una competición de estas características es un motivo de orgullo y pone de manifiesto el trabajo diario en el club. Aunque en esta ocasión no se han alcanzado los objetivos marcados, el aprendizaje obtenido será muy valioso y quedará por seguro para futuras competiciones". De igual forma, el presidente del CHSF, Adolfo Victorian aseguraba que "lo que hace años parecía imposible, ahora se convierte en rutinario, y por segundo año consecutivo, el CHSF es capaz de clasificar a un atleta para un Campeonato Europeo".