Continúa sin resolverse la falta de logopeda en el hospital de San Carlos

San Fernando/Gabriel, el isleño de 53 años con afasia a raíz de un ictus isquémico, continúa sin rehabilitación logopédica desde que el tratamiento que recibía en el hospital de San Carlos se interrumpiera a finales del pasado mes de abril porque el especialista se había dado de baja.

Su familia ha vuelto a denunciar la situación después de que desde la Delegación Territorial de Salud se anunciara que el problema iba a quedar resuelto en el mes de junio con la contratación de un nuevo logopeda, que ya se estaba tramitando.

Sin embargo, llegado el 1 de julio no se ha formalizado ninguna incorporación ni se ha sustituido al especialista. Todo sigue igual, denuncia la familia de Gabriel, que ha anunciado la presentación de una nueva reclamación ante el SAS dado que el tratamiento es clave para que pueda recuperar capacidades y pueda volver a comunicarse tras el ictus que sufrió en 2023.

El problema, según las explicaciones que han dado a la familia, es que la adjudicación del contrato para la sustituciha sido recurrida por otro de los aspirantes interesados y dicha cuestión todavía no se ha solventado. "Pero tampoco sabemos cuándo se va a solucionar". Así que entretanto Gabriel y otros pacientes en su misma situación siguen sin recibir su rehabilitación logopédica. "Hay gente que lleva 6 meses esperando a que le den su primera cita", lamentan al insistir en la importancia del tratamiento del logopeda en estos casos y al recordar que "no todo el mundo se puede costear un especialista de pago".

La falta de especialista se debe a que al no existir una bolsa de trabajo para logopedas, como ocurre en otras especialidades y servicios del SAS, no se pudo cubrir el puesto tras la baja de este profesional. Así que desde finales de abril pacientes como Gabriel vieron interrumpidas las sesiones de rehabilitación logopédica que venían recibiendo y que son fundamentales para que puedan recuperar habilidades y puedan volver a comunicarse, como señalaba la familia de este isleño, que aducía además que no disponía de recursos económicos para costearse un especialista privado que supliera esta ausencia de sesiones.

Desde el Servicio Andaluz de Salud, no obstante, se anunció tras hacerse pública la denuncia de esta familia isleña que la convocatoria para cubrir el puesto de manera temporal se llevó a cabo desde el Servicio Andaluz de Salud el pasado 15 de mayo y está pendiente de resolverse.