Salud tramita la contratación de un logopeda para retomar los tratamientos en San Carlos

La Delegación Territorial de Salud y Consumo espera tener solucionada la falta de logopedas que ha llevado a interrumpir el tratamiento de varios de pacientes en el hospital de San Carlos este mismo mes. La convocatoria para cubrir el puesto de manera temporal -ha explicado- se llevó a cabo desde el Servicio Andaluz de Salud el pasado 15 de mayo y está pendiente de resolverse.

Así lo ha explicado después de que este jueves se hiciera pública la denuncia de Gabriel, un isleño de 53 años que sufre una afasia a consecuencia de un ictus isquémico que hace mes y medio vio interrumpido su tratamiento con el especialista lo trataba en San Fernando porque se había dado de baja médica.

El problema radica en que al no existir una bolsa de trabajo para logopedas, como ocurre en otras especialidades y servicios del SAS, no se pudo cubrir el puesto tras la baja. Así que desde finales de abril pacientes como Gabriel vieron interrumpidas las sesiones de rehabilitación logopédica que venían recibiendo y que son fundamentales para que puedan recuperar habilidades y puedan volver a comunicarse, como señalaba la familia de este isleño, que aducía además que no disponía de recursos económicos para costearse un especialista privado que supliera esta ausencia de sesiones.

El SAS espera que el problema esté resuelto en junio

Desde Salud, al hilo de la denuncia, se asegura que la dirección del hospital Puerta del Mar-San Carlos está trabajando en el tema "para dar respuesta cuanto antes" a la situación que se creado. De ahí la convocatoria pública realizada en el pasado mes de mayo para la provisión temporal de un puesto de logopeda, que ahora se está tramitando y que prevé que en este mes de junio se resuelva con el nombramiento del nuevo especialista. También se ha afirmado que mientras tanto se dará asistencia al paciente de San Fernando desde Rehabilitación.

La familia de Gabriel, precisamente, reclamaba al SAS que recurriera a contrataciones para paliar la carencia de logopedas para que no se viera interrumpida su rehabilitación ya que de ello depende que pueda volver a comunicarse y superar las secuelas que le ha dejado el ictus. De hecho, ha puesto ya tres reclamaciones en el mismo hospital de San Carlos pero no ha conseguido nada más allá de una petición de disculpas por las molestias causadas ante esta situación. De ahí que optara por dar a conocer su caso a través de los medios de comunicación. Además, insistía, desde hace dos semanas estaba también sin fisioterapia por la misma razón, porque el especialista se había dado de baja.