González Byass incorpora un robot autónomo para el manejo del viñedo en su bodega de Somontano

Barbastro/Viñas del Vero, la bodega de González Byass en la DO Somontano (Huesca), avanza en innovación y sostenibilidad con la implantación de tecnologías punteras para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, entre las que destaca la incorporación de un robot viñero autónomo para el manejo y el cuidado del viñedo.

El robot viñero es una de las soluciones tecnológicas para la descarbonización de la maquinaria, hito que se enmarca en el proyecto europeo HarvRESt (Harnessing the vast potential of RES for sustainable farming), que tiene como objetivo integrar las diferentes fuentes de energía renovables existentes en las explotaciones agrícolas, iniciativa en la que también colabora Viñedos del Río Tajo, la finca de Bodega Las Copas situada en la provincia de Toledo.

Entre las soluciones, presentadas en una jornada técnica celebrada este martes en Viñas del Vero, también se incluyen la incorporación de un tractor eléctrico, la aplicación de tecnología agrivoltaica en el viñedo y la introducción de un sistema de gestión energética inteligente en la bodega para un control exhaustivo de consumos, producción, almacenamiento energético y uso de energía de red.

Tractor eléctrico incorporado a la bodega de Somontano para la descarbonización de la maquinaria.

“Estamos muy emocionados de presentar los resultados del proyecto HarvRESt, que combina lo mejor del sector agrícola y de las energías renovables. Hemos conseguido abordar los desafíos a los que se enfrentan las comunidades agrícolas y superar las barreras existentes desde un punto de vista completamente innovador”, comenta José Ferrer, enólogo y gerente de Viñas del Vero.

“Este proyecto nos brinda la oportunidad de aprovechar la tecnología para optimizar los procesos en la viña y en la bodega, promoviendo un futuro más sostenible y resiliente en el sector del vino”, señala Miguel Tejerina, gerente técnico de Viñedos del Río Tajo.

De esta manera, ambas firmas lideran la incorporación de las energías renovables en el sector desde un enfoque que no solo hace posible que las fincas sean neutras en carbono, sino que también optimiza la producción, reduce su impacto sobre la biodiversidad y proporciona servicios energéticos a las comunidades, diversificando los ingresos económicos.

Un proyecto con 16 socios europeos

HarvRESt es un proyecto de investigación e innovación liderado por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) junto con 16 socios de varios países europeos como Noruega, Italia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Chequia y España. El programa, que comenzó en enero de 2024, tiene una duración de tres años y cuenta con un presupuesto de cerca de cinco millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de la iniciativa Research and Innovation Action (RIA) dentro de la convocatoria de financiación Horizon Europe.

La investigación de este programa persigue lograr la gestión de las diferentes alternativas energéticas de la bodega (agrivoltaica, fotovoltáica, hidrogeno, baterías, pilas combustibles, carga eléctrica y conexión a red), gracias a la digitalización y el diseño, así como la posterior validación de un equipo agrícola autónomo para las prácticas agronómicas en el viñedo.