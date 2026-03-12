El Consejo de Hermandades pide "respeto hacia nuestras devociones" tras la protesta sindical convocada a las puertas del Pregón de la Semana Santa en San Fernando

El Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando ha lanzado un comunicado en el que lamenta la protesta convocada por los sindicatos de la Policía Local a las puertas del Teatro de las Cortes en la mañana del Domingo de Pasión coincidiendo con la celebración del Pregón de la Semana Santa.

La institución cofrade ha realizado un llamamiento "al respeto hacia nuestras devociones y hacia los actos que forman parte de las tradiciones y del sentir de tantos cofrades y devotos de San Fernando".

Del mismo modo, señala que "el Pregón de la Semana Santa constituye uno de los actos más señalados de la Cuaresma y un momento de encuentro para toda la comunidad cofrade de nuestra ciudad".

"Por ello, lamentamos que la convocatoria de esta concentración haya sido anunciada precisamente en la misma mañana y en el entorno inmediato del lugar donde e celebra dicho acto, organizado por el Consejo", subraya. Porque el Pregón -hay que insistir- no se trata de un acto organizado por el Ayuntamiento de San Fernando, administración a la que se dirigen las reivindicaciones sindicales, sino por las hermandades de la localidad, si bien las máximas autoridades presentes -alcaldesa incluida- están siempre presentes.

Desde el Consejo se deja claro también "el máximo respeto al legítimo ejercicio del derecho de manifiestación y a la libre expresión de reivindicaciones laborales o sociales que puedan plantearse por parte de cualquier colectivo". Eso sí, también se rechaza con contundencia "la utilización de una imagen devocional de nuestra Semana Santa en la convocatoria de dicha movilización -se hace uso de una imagen del Cristo del Perdón en el cartel que anuncia la protesta- elentiendo que las sagradas imágenes y las devociones que representan deben quedar al margen de cualquier reivindicación ajena a su carácter religioso".

Los sindicatos borran los carteles

Los carteles que anunciaban dicha movilización de los sindicatos de la Policía Local, en los que se hacía uso de la imagen del Cristo del Perdón, han sido borrados de los perfiles en redes sociales de las entidades convocantes tras conocerse el amplio malestar causado en el mundo confrade por la convocatoria y por la utilización del titular de la cofradía de La Casería. Previamente, habían modificado dichos carteles para incluir la imagen de una hermandad de Sevilla (La Milagrosa) en lugar de la del Cristo del Perdón. No obstante, se desconoce por el momento si los sindicatos -SPLI y UPBLA- han dado marcha atrás con la movilización que coincidirá con la celebración del Pregón de la Semana Santa.

La convocatoria de la protesta por parte de dos sindicatos de la Policía Local en San Fernando -SPLI-UPBLA y SIP-An- se conoció en la tarde del miércoles, cuando se anunció la concentración a las puertas del Teatro de las Cortes en la misma mañana del Domingo de Pasión -22 de marzo- coincidiendo con la celebración del Pregón de la Semana Santa.

La protesta, que se realiza bajo el lema 'Por los derechos de la Policía Local: tu seguridad, nuestra mayor devoción', se ha convocado a las 11.00 horas, una hora antes de que dé comienzo la celebración del acto.

La hora de inicio de la concentración coincidiría así con el momento en el que se abren las puertas del Teatro para que el público y las distintas autoridades invitadas vayan tomando asiento.

Los sindicatos anunciaron esta nueva movilización -una más en el calendario de protestas que llevan a cabo desde hace meses- con un cartel en el que hacían uso de la imagen del Cristo del Perdón durante su salida procesional (fotograma de un vídeo de Banian, en el que se aprecia incluso el logo de la productora) en un montaje junto al dibujo satírico de un penitente que lleva en su túnica el escudo del Ayuntamiento isleño y la característica banda en damero del gorro de la Policía Local, esta última colocada en el capirote.

Cartel que anuncia la convocatoria de la concentración de la Policía Local a las puertas del Pregón de la Semana Santa en San Fernando

Tanto SPLI como SIPAN llevan a cabo desde hace meses concentraciones mensuales en cada Pleno para protestar por las carencias de la plantilla de la Policía Local, tanto materiales -uniformidad, equipos...- como relativas a cuestiones laborales, algunas de las cuales afectan también al resto de trabajadores municipales.

Entre el largo listado de reivindicaciones se incluye la aplicación de los fondos adidicionales 2018-2019 previstos para la mejora del empleo público, sin abonarse desde 2022, la ausencia de un servicio de prevención de riesgos laborales desde hace dos años, el freno a la tramitación de los premios de jubilación a pesar del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación con los representantes sindicales, la obsolescencia de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) así como la creciente disminución de la plantilla municipal al no cubrirse las vacantes -situación que llega a ser insostenible ya en algunos servicios- son algunas de las principales reivindicaciones de los trabajadores municipales. También han puesto en tela de juicio el proceso de selección para algunos puestos de la Policía Local que en fechas recientes se han cubierto.

Dichas protestas se trasladaron también el pasado 28F -Día de Andalucía- al acto institucional celebrado en la barriada Andalucía, en el que participaba la Corporación Municipal.

Las movilizaciones coinciden con las vísperas de una nueva Semana Santa, fecha que requiere de un dispositivo especial de seguridad para asegurar el correcto desarrollo de las 22 hermandades que procesionan en San Fernando.