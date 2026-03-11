Convocada en San Fernando una protesta sindical de la Policía Local ante el Teatro coincidiendo con el Pregón de la Semana Santa

Dos sindicatos de la Policía Local en San Fernando -SPLI-UPBLA y SIP-An- han convocado una concentración a las puertas del Teatro de las Cortes en la misma mañana del Domingo de Pasión -22 de marzo- coincidiendo con la celebración del Pregón de la Semana Santa.

La protesta, que se realiza bajo el lema 'Por los derechos de la Policía Local: tu seguridad, nuestra mayor devoción', se ha convocado a las 11.00 horas, una hora antes de que dé comienzo la celebración del acto, que -conviene recordar- organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías de la localidad y no el Ayuntamiento de San Fernando, aunque las maximas autoridades municipales -incluida la alcaldesa- estén presentes.

La hora de inicio de la concentración coincidiría así con el momento en el que se abren las puertas del Teatro para que el público y las distintas autoridades invitadas vayan tomando asiento.

Cartel que anuncia la convocatoria de la concentración de la Policía Local a las puertas del Pregón de la Semana Santa en San Fernando

Los sindicatos han anunciado esta nueva movilización -una más en el calendario de protestas que llevan a cabo desde hace meses- con un cartel en el que hacen uso de la imagen del Cristo del Perdón durante su salida procesional en un montaje junto al dibujo satírico de un penitente que lleva en su túnica el escudo del Ayuntamiento isleño y la característica banda en damero del gorro de la Policía Local, esta última colocada en el capirote.

Tanto SPLI como SIPAN llevan a cabo desde hace meses concentraciones mensuales en cada Pleno para protestar por las carencias de la plantilla de la Policía Local, tanto materiales -uniformidad, equipos...- como relativas a cuestiones laborales, algunas de las cuales afectan también al resto de trabajadores municipales.

Entre el largo listado de reivindicaciones se incluye la aplicación de los fondos adidicionales 2018-2019 previstos para la mejora del empleo público, sin abonarse desde 2022, la ausencia de un servicio de prevención de riesgos laborales desde hace dos años, el freno a la tramitación de los premios de jubilación a pesar del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación con los representantes sindicales, la obsolescencia de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) así como la creciente disminución de la plantilla municipal al no cubrirse las vacantes -situación que llega a ser insostenible ya en algunos servicios- son algunas de las principales reivindicaciones de los trabajadores municipales. También han puesto en tela de juicio el proceso de selección para algunos puestos de la Policía Local que en fechas recientes se han cubierto.

Protestas de la plantilla municipal en el Pleno de San Fernando / D.C.

Dichas protestas se trasladaron también el pasado 28F -Día de Andalucía- al acto institucional celebrado en la barriada Andalucía, en el que participaba la Corporación Municipal.

Las movilizaciones coinciden con las vísperas de una nueva Semana Santa, fecha que requiere de un dispositivo especial de seguridad para asegurar el correcto desarrollo de las 22 hermandades que procesionan en San Fernando.