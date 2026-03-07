Mane Cano recibe las pastas para su pregón de la Semana Santa en San Fernando: "He escrito lo que me ha ido brotando de dentro"

El cofrade Manuel Ángel Cano Vélez ha dado este sábado algunas pinceladas de lo que será el Pregón de la Semana Santa de San Fernando que dentro de 15 días pronunciará en el Real Teatro de las Cortes al recibir -como es costumbre- las pastas portafolios que custodiarán ese anuncio de la Pasión según La Isla. Un acto sencillo, aunque especialmente significativo, que por segundo año consecutivo se ha celebrado en lsa Sala Capitular del Ayuntamiento isleño.

La alcaldesa, Patricia Cavada; el presidente del Consejo de Hermandades y pregonero del año pasado, Eduardo Coto; y el arcipreste de la ciudad, Francisco Núñez Pérez; han sido los encargados de hacerle entrega a tres manos -las de la ciudad, las cofradías y la Iglesia- de esa esmerada encuadernación para esos folios en los que Mane Cano lleva meses trabajando.

Desde el Consejo de Hermandades, en la tanda previa de intervenciones, no ha pasado desapercibido que Coto defendiera su designación como pregonero por parte de la permanente refiriéndose a los "cofrades evangelizadores y no de crítica y postureo" por cuyo perfil se apostaba para coger el atril del Teatro.

Manuel Ángel Cano Vélez, pregonero de la Semana Santa de San Fernando / Jesús Marín

Contento y satisfecho con lo escrito "y también con lo revivido", el pregonero -cuya relación con la música es sobradamente conocida- ha aludido en su intervención a aquel verso del Anima Christi que canta eso de "Pasión de Cristo, confórtame" para adelantar lo que será la línea argumental de su pregón: "Rememoramos en nuestras procesiones esos momentos de sufrimiento que tuvo que soportar el Señor hasta su martirio. Y lo hacemos desde el sentimiento y la idiosincrasia de la religiosidad popular. Y es gracias a que la Pasión de Cristo nos conforta, la Pasión y, sobre todo, la esperanza de la Resurrección ".

Habrá prosa y verso, ha anunciado también el pregonero al adelantar un formato clásico, de esos con octosílabos que riman en pares. Y estarán presentes todas las hermandades de penitencia. Eso lo promete, aunque algunas -reconoce- llevarán algunas palabras más que otras. "No he medido nada", ha apuntado. "He escrito lo que me ha ido brotando de dentro y aquí se entra en el terreno de lo sentimental y de lo devocional, que no es mensurable".

También ha reconocido el pregonero, sin ánimo de hacer spoiler, que espera arrancar alguna que otra sonrisa al auditorio al contar ciertas anécdotas y que, verdaderamente, le será difícil aguantar las lágrimas en algunos momentos del discurso: "Por más que ensayo, no consigo evitarlo".

Y, por supuesto, ha anunciado que la música estará muy presente en el pregón, porque es parte fundamental de su vida cofrade. Eso y la Hermana Cristina: "No creo que nadie tampoco lo dude", ha afirmado Mane Cano al referir algunos detalles -previsibles para quienes tienen la suerte de conocerle- de ese anuncio de la Pasión que meterá de lleno a La Isla en su Semana Santa.