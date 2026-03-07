El Carmen, ante un año extraordinario por su doble aniversario: en abril irá al Panteón y a La Carraca

La conmemoración de dos fechas históricas que marcaron un antes y un después en el Carmen harán de 2026 un año extraordinario para la hermandad, para San Fernando y para la Armada, que las tres cosas confluyen aquí en torno a la Virgen. Se trata del 75 aniversario de su coronación canónica -la primera de La Isla- y de los 125 años que en poco más de un mes cumplirá también como Patrona de la Armada.

Y, aunque los actos programados para esta doble celebración son muchos y variados, dos salidas extraordinarias sobresalen y destacan sobre toda la agenda prevista. En abril, la Virgen del Carmen volverá al Panteón de Marinos Ilustres y, desde ahí, será trasladada a la iglesia de La Carraca para recordar esa relación única que mantiene desde 1901 con la Armada española. Y el 12 de octubre, la Patrona evocará de nuevo aquella escena de la coronación que forma parte de la historia de La Isla al celebrar un pontifical en el atrio del Ayuntamiento de San Fernando presidido por esta venerada imagen, la gran devoción mariana de La Isla.

Presentación de los actos del doble aniversario de la hermandad del Carmen en San Fernando / Jesús Marín

Los actos se han presentado este sábado en el Museo Naval de la Armada, donde también se ha dado a conocer la identidad visual -cartel y logos- que se encargarán de anunciar este año doblemente redondo para el Carmen, obra de Pablo Moreno Rodríguez. Andrés Quijano de Benito ha sido el encargado de dar a conocer la programación con todo detalle. El arcipreste de San Fernando, Francisco Jesús Núñez Pérez, y la concejala de Fiestas, Nerea León, han arropado también a la hermandad -encabezada por su hermano mayor, Juan José Richarte- en lo que ha venido a ser el punto de partida de otro año carmelitano en La Isla. También ha asistido al acto una nutrida representación de autoridades militares.

En abril, al Panteón y a La Carraca

La primera de las salidas extraordinarias se llevará a cabo en abril, justo después de la Semana Santa. La Virgen del Carmen será trasladada al Panteón de Marinos Ilustres en la tarde del viernes 17 de abril. Al día siguiente, por la mañana, habrá un besamanos extraordinario en este templo de la Armada. A la tarde, será trasladada en parihuela hasta la iglesia del Rosario en La Carraca, donde al día siguiente se celebrará un pontifical para recordar ese 125 aniversario del patronazgo. Tras la ceremonia religiosa emprenderá el recorrido de vuelta a la iglesia conventual del Carmen.

Estos son los actos previstos en abril:

17 de abril. Por la tarde, traslado desde la iglesia conventual del Carmen al Panteón de Marinos Ilustres

18 de abril. Besamanos extraordinario a la Virgen del Carmen en el Panteón de Marinos Ilustres, de 10.00 a 14.00 horas

18 de abril. A las 17.00 horas, traslado a la iglesia del Rosario, en el Arsenal de La Carraca. Y una vez allí, rezo de las vísperas

19 de abrill A las 12.00 horas, pontifical extraordinario para conmemorar el 125 aniversario del patronazgo sobre la Armada. Estará oficiado por Vicente Hernández Chumillas, vicario episcopal y director de asistencia religiosa de la Armada

19 de abril. Tras el pontifical, traslado de vuelta a la iglesia conventual del Carmen junto a una escolta miltar y con despdida de la Unidad de Música del Tercio Sur de la Infantería de Marina.

La Virgen del Carmen se traslada a la Iglesia Mayor para el Corpus en San Fernando / D.C.

12 de octubre, pontifical en el atrio del Ayuntamiento y traslado a la Iglesia Mayor

El 12 de octubre, la imagen de la Patrona será trasladada al atrio del Ayuntamiento, en la plaza del Rey, donde se celebrará un pontifical para conmemorar el 75 aniversario de la coronación. Y tras la ceremonia, irá a la Iglesia Mayor, desde donde por la tarde saldrá en procesión extraordinaria hasta volver a su templo. Durante los días previos -9, 10 y 11 de octubre- se celebrará también un triduo extraordinario.

Los actos del 12 octubre serán los siguientes:

A las 9.30 horas, la imagen de la Virgen del Carmen será trasladada al atrio del Ayuntamiento de San Fernando desde la iglesia del Carmen

A las 11.00 horas, pontifical conmemorativo del 75 aniversario de la coronación

Tras el pontifical, traslado a la Iglesia Mayor Parroquial

A las 18.00 horas, procesión extraordinaria desde la Iglesia Mayor hasta la parroquia del Carmen. Se estrenará una marcha del compositor cordobés Rafael Wals Dantas.

Al Corpus, con el palio

El traslado de la Patrona a la Iglesia Mayor para participar en la procesión del Corpus Christi -en junio- tendrá también un toque especial ya que la hermandad recuperará el antiguo palio para darle un toque extraordinario. Dicho traslado se llevará a cabo en la tarde del 5 de junio y el regreso, tras la procesión eucarística, el domingo 7 de junio.

Más actos de los dos aniversarios