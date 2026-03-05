El montaje de la Carrera Oficial está previsto que comience el próximo lunes en la plaza del Rey de San Fernando

La próxima semana está previsto que dé comienzo el montaje de la Carrera Oficial de la Semana Santa en San Fernando. Los trabajos en la plaza del Rey y los tramos más céntricos de la calle Real se prolongarán hasta las mismas vísperas del Domingo de Ramos. La instalación, de esta forma, arrancaría con 21 días de antelación al primer día de cofradías en la calle, lo que supondría el montaje más temprano que se ha visto en La Isla.

La previsión del Ayuntamiento de San Fernando pasa porque el montaje arranque en la jornada del mismo lunes en la zona de la plaza del Rey. Evidentemente, la mayor parte del trabajo se concentra en la instalación de la estructura en grada que aprovecha la escalinata del atrio del Consistorio, que ocupará los primeros días de montaje.

Si todo marcha según lo previsto, el montaje en la calle Real daría comienzo a la siguiente semana. En torno al lunes 16 se prevé comenzar en la zona del freidor Real, si bien durante estos días los trabajos no afectarán a la plataforma del tranvía, que continuará prestando servicio con normalidad.

Será en la madrugada del 20 de marzo cuando ya se empiece a ocupar parte de la vía del Trambahía, según las previsiones que se manejan. Al igual que en años anteriores, se mantendrá una de las vías expedita para que el tranvía pueda seguir circulando durante la Semana Santa. El servicio solo se interrumpirá en este tramo la franja horaria de la tarde en la que procesionan las hermandades.

El lunes 23, un día después del Domingo de Pasión, arrancarían los trabajos de decoración de los palcos con la colocación de las telas con el propósito de concluir la totalidad del montaje en la jornada del Viernes de Dolores.

La nueva Carrera Oficial, si se tiene en cuenta el dato de las tarimas instaladas entre la plaza del Rey y la calle Real, abarca una superficie de unos 2.260 metros cuadrados. Toda la estructura es completamente nueva y fue estrenada en la pasada Semana Santa tras la compra efectuada por el Ayuntamiento en una inversión sin precedentes que en su conjunto -sumando también otros contratos relacionados- superó los 2,3 millones de euros.

Las labores de montaje y desmontaje fueron adjudicadas el año pasado a la empresa Producciones de Grandes Eventos SL en un contrato que tiene una periodicidad de dos años -con posibilidad de prórroga por otros tantos- y que incluye también la custodia de la tribuna (592.225 euros).

Tribuna de la Carrera Oficial de la Semana Santa en la calle Rosario, en 1986 / Rioja

La Carrera Oficial tiene su historia

Cada remodelación de la Carrera Oficial que se ha emprendido a lo largo de la historia ha supuesto para la Semana Santa de San Fernando un hito que ha puesto a prueba a sus hermandades. Y al menos hasta ahora –con independencia de que siempre haya cuestiones pendientes que resolver o mejorar– siempre se ha superado este reto con bastante éxito.

Haciendo memoria, fue en 1993 cuando el Consejo de Hermandades y Cofradías afrontó la difícil solución de trasladar la Carrera Oficial desde la calle Rosario hasta Real. Aunque por entonces los palcos solo se extendían desde el tramo de la calle General Serrano hasta San Diego de Alcalá, aquello fue el principio de una nueva forma de concebir la Semana Santa.

Bastaría una década para que la demanda de localidades presionara al Consejo para negociar con el Ayuntamiento isleño una nueva ampliación, esta vez hasta la esquina de la plaza del Rey. Eso fue en 2005. Y fue el gran cambio.

Por primera vez se veía una Carrera Oficial acorde con la importancia de una ciudad que roza los 100.000 habitantes, tiene 22 hermandades de penitencia y presume de la Semana Santa como una de sus grandes fiestas y, sin duda, como la que tiene mayor capacidad para arrastrar a la gente hasta la calle.

Para muchas cofradías, llegar hasta la esquina de la calle Isaac Peral y regresar al templo se convirtió en un nuevo reto que obligó a reflexionar sobre cuestiones clave que todavía hoy siguen sobre la mesa: las horas de salida y recogida, la necesidad de que los pasos –y la procesión general– tuvieran un ritmo más ágil, de contar con cortejos más fluidos, de coordinarse con el resto de hermandades de la jornada de una manera más eficaz, de cumplir los acuerdos alcanzados previamente y respetarlas horas pactadas... Fue entonces también cuando tomó forma con fuerza la figura del vocal de día del Consejo, el responsable de coordinar la jornada, el interlocutor entre las hermandades que procesionan cada tarde. En definitiva, fue un auténtico punto de inflexión.

En 2011, con el empuje que brindó el éxito indiscutible de la Magna, se afrontó una nueva ampliación al sumar a los 361 palcos más de 400 sillas que llevaron la Carrera Oficial hasta la altura del Centro de Congresos.

En 2023, al hilo de la remodelación de la céntrica plaza del Rey, se planteó de nuevo un gran cambio al trasladar el grueso de los palcos al interior de la plaza del Rey y aprovechar también el atrio del Ayuntamiento para brindar un nuevo y monumental telón de fondo para la Semana Santa isleña. Así, este nuevo recorrido discurre por la calle Real entre el tramo de la calle General Serrano y la confluencia de Isaac Peral tras recorrer el interior de la plaza del Rey y pasar por delante de los palcos ubicados en la escalinata del Ayuntamiento, donde se ubica la tribuna principal con las autoridades.