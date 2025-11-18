Los centros educativos de San Fernando recibirán 580.000 euros para la mejora del confort térmico
Los fondos contemplan actuaciones destinadas a la instalación de toldos y porches, la creación de zonas de sombra y áreas verdes, la mejora del aislamiento térmico e incorporación de sistemas de ventilación y climatización
La Junta de Andalucía ha asignado 579.709,11 euros a los centros educativos públicos de San Fernando dentro del programa autonómico para la mejora del confort térmico. Una inversión que se enmarca en los 54,1 millones de euros destinados a toda Andalucía, de los cuales 7.954.670,58 euros corresponden a la provincia de Cádiz.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Fernando y diputada autonómica, María José de Alba, ha subrayado la importancia de esta inversión asegurando que "este programa supone un avance que mejora el bienestar del alumnado y del personal docente, y confirma el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública y con nuestras infraestructuras educativas".
Los fondos permitirán actuaciones destinadas a la instalación de toldos y porches, la creación de zonas de sombra y áreas verdes, la mejora del aislamiento térmico, así como la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También podrán emplearse en la adecuación de instalaciones eléctricas y otras intervenciones necesarias para desarrollar estas mejoras.
"Los centros ya cuentan con las instrucciones precisas para gestionar las actuaciones y avanzar en su tramitación, algo fundamental para que las inversiones lleguen a tiempo y se ejecuten con eficacia", ha señalado De Alba.
La portavoz popular ha recordado, además, que en el caso de los CEIP, la normativa establece que deben coordinarse con los ayuntamientos para ejecutar estos trabajos, mientras que los IES gestionan directamente sus actuaciones. "San Fernando recibe más de medio millón de euros para ganar en sombra, ventilación y confort, y es clave que el Ayuntamiento esté a la altura de la responsabilidad que le corresponde en los colegios", ha afirmado.
Entre los centros beneficiarios se encuentran todos los CEIP e IES de la ciudad -incluidos el Centro de Educación Permante 'María Zambrano', la Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio Elemental de Música 'Chelista Ruiz Casaux'- tal y como recoge la relación oficial de la Junta, con cuantías asignadas que oscilan desde los 3.377,26 euros del CEIP Manuel de Falla hasta los 60.200,46 euros del IES Las Salinas.
"Nuestro objetivo es claro: que los estudiantes de San Fernando dispongan de espacios más saludables y adaptados a las condiciones climáticas actuales", ha finalizado De Alba.
Las cantidades que recibirán los centros educativos de San Fernando, una a una
Las cuantías se repartirán entre los centros educativos isleños de la siguiente manera:
- CEIP Manuel de Falla: 3.377,26 euros
- CEIP Puente Zuazo: 8.527,30 euros
- CEIP Quintanilla: 5.815,88 euros
- CEIP Reina de la Paz: 7.900,72 euros
- CEIP Almirante Laulhé: 12.424,18 euros
- CEIP Casal Carrillo: 5.796,26 euros
- CEIP La Ardila: 6.569,17 euros
- CEIP Juan Díaz de Solís: 7.900,72 euros
- CEIP Vicente Tofiño: 7.108,30 euros
- CEIP Constitución: 11.631,76 euros
- CEIP Servando Camúñez: 6.315,88 euros
- CEIP Casería de Ossio: 5.815,88 euros
- CEIP Arquitecto Leoz: 7.386,93 euros
- CEIP Las Cortes: 5.442,46 euros
- CEIP San Ignacio: 6.442,46 euros
- CEIP Juan Sebastián de Elcano: 7.088,67 euros
- CEIP Camposoto: 12.904,55 euros
- CEIP Erytheia: 7.900,72 euros
- CEIP Raimundo Rivero: 10.612,13 euros
- CEM Chelista Ruiz Casaux: 3.000 euros
- CEPER María Zambrano: 3.000 euros
- CPIFP Marítimo Zaporito: 30.391,21 euros
- EI La Marea: 10.000 euros
- EI Blas Infante: 10.000 euros
- EOI San Fernando: 20.000 euros
- IES Jorge Juan: 45.990,18 euros
- IES La Bahía: 53.690,90 euros
- IES Blas Infante: 14.402,82 euros
- IES Sancti Petri: 60.000 euros
- IES Botánico: 25.523,76 euros
- IES Wenceslao Benítez: 34.242,54 euros
- IES Las Salinas: 60.000 euros
- IES Isla de León: 56.690,59 euros
