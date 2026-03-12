El centro de salud de Camposoto ultima los detalles para su apertura en San Fernando

Basta con darse una vuelta por el entorno del centro de salud de Camposoto para comprobar que se han producido avances muy claros de cara a la inminente inauguración de este equipamiento sanitario. De hecho, las vallas que rodeaban el perímetro de la fachada ya han sido retiradas y se puede transitar sin problema por la acera. Además, se aprecia movimiento tanto en el exterior como en el interior del edificio.

Este jueves, un operario faenaba por fuera del centro de salud, pistola de silicona en mano y ayudado de una escalera, arreglando pequeñas imperfecciones. Y si uno se asomaba dentro podía ver como otros operarios, también subidos en escaleras se entretenían con techos y cableados. Mientras tanto, fuera comenzaban a acumularse palés y cajas de cartón.

Todo este movimiento viene a confirmar que en estos días se ultimarán los detalles para que este centro de salud pueda abrir sus puertas según la fecha prevista, Hay que recordar que el pasado 14 de enero, el Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, fijaba para marzo la apertura de este equipamiento sanitario.

Tan sólo un día después, era el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el que confirmaba esta fecha durante su última visita a San Fernando, cuando el 15 de enero inauguraba el nuevo centro de Parkinson Bahía de Cádiz, que, precisamente, es vecino del centro de salud de Camposoto.

Otros operarios, trabajando con techos y cableados en el interior. / Antonio Zambonino

Ayer mismo, la propia Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo insistía en estas previsiones. Lo cierto es que aún quedan algo más de dos semanas para que acabe el mes, pero también es verdad que la administración autonómica va a tener que pisar el acelerador para dotar al centro y ultimar los detalles en un centro cuyas obras terminaron hace ya año y medio.

Por otro lado, el Ayuntamiento trabaja para urbanizar la zona de aparcamiento que dará servicio a los usuarios del centro de salud y los vecinos, que acogerá una parcela de unos 5.300 metros cuadrados de extensión y contará con un total de 210 plazas.

Hay que recordar que las obras de este centro de salud, que será el cuarto de la ciudad y dará cobertura sanitaria a unos 20.000 isleños e isleñas, arrancaron a finales de 2010 y se paralizaron en 2012. No sería hasta 2023 cuando volvieron a retomarse los trabajos. Las obras concluyeron en el verano de 2024 y desde entonces se espera la dotación y puesta en marcha de este esperado centro. De esta manera, la inminente apertura del centro de salud de Camposoto pondrá fin a un proyecto que ha soportado todo tipo de contratiempos e interrupciones durante 16 largos años.

Nuevas consultas de medicina y enfermería

El centro de salud de Camposoto cuenta con una superficie total de 1.325 metros cuadrados en los que se ofrecerán espacios e instalaciones con un equipamiento de alta calidad, además de nuevas consultas de medicina y enfermería. En concreto, entrarán en funcionamiento 14 consultas de adultos más dos específicas de Pediatría, así como sala de lactancia, de emergencias y de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Por su parte, el Área de Dispositivo de Apoyo incluirá los servicios de cirugía menor ambulatoria, gabinete odontológico, educación sanitaria y consultas y salas de Rehabilitación y Fisioterapia. También contará con área para la Unidad de Atención Infantil Temprana. En cuanto al personal que se incorporará serán nueve médicos de Primaria y tres de Pediatría y se aumentaran en cinco enfermeras de familia, tres fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional, un logopeda y dos TCAE.