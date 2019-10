El centro de salud de Camposoto cuenta con 434.000 euros en los presupuestos andaluces

El centro de salud de Camposoto sí figura en el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020. Así lo ha afirmado hoy el parlamentario popular Alfonso Candón, que acompañado del presidente del PP isleño, José Loaiza, y de la edil y candidata al Senado, María José de Alba, ha desglosado las partidas presupuestarias de las que se beneficiará San Fernando.

Entre ellas, ha insistido, figura el centro de salud de Camposoto con un partida de 434.000 euros que permitirá retomar la redacción del proyecto y abordar los trámites para licitar las obras para terminar este equipamiento, paralizado desde 2012.

Precisamente, hace justo ahora dos años las protestas desencadenadas por el estado de completo abandono del edificio a medio terminar hicieron que el proyecto volviera a cobrar protagonismo en el debate político.

"Ahora el PSOE dirá que no es mucho dinero pero es que cuando el PP legó al gobierno andaluz se encontró con que no había absolutamente nada hecho para retomar las obras del centro de salud", ha afirmado Loaiza anticipándose a la respuesta de los socialistas.

Las recientes críticas del PSOE ante la "ausencia" de los proyectos de San Fernando en los presupuestos andaluces de 2020 no han quedado sin contestación por parte del PP, que ha recordado que el PSOE reclama ahora proyectos que ellos no fueron capaces de hacer durante 37 años de gobierno en la Junta cuando el PP ni siquiera lleva aún año en el ejecutivo autonómico. "Ellos vendían humo y más humo, pero luego no ejecutaban las inversiones", ha apuntado Alfonso Candón.

Especialmente crítico con los socialistas isleños se ha mostrado José Loaiza que se ha referido a Jaime Armario y, especialmente, a Antonio Rojas como "bocazas al cuadrado" por hablar "sin leerse los papeles".

"Porque hay partidas para el centro de salud de Camposoto y para el hospital de San Carlos, además del tranvía o el Museo Camarón", señaló. Incluso ha pedido a ambos ediles que rectifiquen y, al referirse a los comentarios de Antonio Rojas realizados a través de las redes sociales, ha afirmado que "intenta buscar protagonismo ahora que se lo han quitado todo (en el gobierno municipal)".

Junto al centro de salud, expone el PP, en los presupuestos autonómicos figura una partida de 3,9 millones de euros para un proyecto de eficiencia energética en el hospital de San Carlos y hasta 16,5 millones de euros para la puesta en marcha del tranvía. A eso se suman también 875.000 euros para la continuación de las obras del Museo Camarón.

"San Fernando se lleva un dato importante en inversiones", insiste Candón. Por su parte, Loaiza, ha recordado también que la Junta asumirá la mitad del coste de la obra de rehabilitación del Ayuntamiento, algo que -insiste- no estaba nada claro con el gobierno anterior.