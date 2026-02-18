Cavada visita el comedor El Pan Nuestro en San Fernando tras las obras de reforma llevadas a cabo

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha visitado las instalaciones del comedor social de la Asociación Benéfica El Pan Nuestro tras la finalización de las obras de reforma ejecutadas gracias a una ayuda municipal de 23.000 euros. Esta actuación -apunta el equipo de gobierno en una nota- "se enmarca en la estrategia San Fernando, Ciudad de la Inclusión y ha permitido mejorar y acondicionar este recurso esencial ubicado en la calle Polvorines".

Cavada ha estado acompañada por la concejala de Bienestar Social, Isabel Blanco, y la presidenta de la entidad, Alejandra Bouza, quienes han podido comprobar el resultado de unos trabajos que han incluido la reparación de fachadas, paramentos interiores y cubierta, así como la mejora integral de duchas y aseos mediante actuaciones de fontanería y electricidad.

Además, se han instalado nuevas placas de ducha a ras de suelo y un tabique divisorio para facilitar un uso adaptado a personas con movilidad reducida, tanto hombres como mujeres, junto a labores de impermeabilización para garantizar la durabilidad de las instalaciones.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado la labor que realiza El Pan Nuestro y su red de voluntariado, subrayando que su trabajo "refuerza el escudo social de la ciudad" y que el apoyo municipal a quienes más lo necesitan constituye "una inversión en justicia social".

En este sentido, ha añadido que "cada euro destinado a mejorar estas instalaciones es una garantía de dignidad para las personas usuarias. Nuestro compromiso es que ningún vecino o vecina se sienta solo ante una situación de vulnerabilidad, y por eso seguiremos reforzando la colaboración con las entidades que están en primera línea de la atención social".

"El respaldo municipal a la entidad se ha intensificado en los últimos años. En mayo del pasado año se firmó un convenio por valor de 25.000 euros para sufragar el funcionamiento del comedor social y, con esta nueva subvención extraordinaria, el apoyo económico del Ayuntamiento a El Pan Nuestro alcanza los 48.000 euros", señala el Consistorio isleño.

"Esta evolución refleja el compromiso creciente del Consistorio, ya que la entidad ha pasado de recibir 6.000 euros en 2014 a contar actualmente con una subvención nominativa anual de 25.000 euros, a la que se suman aportaciones extraordinarias para mejoras".

En esta línea, el Ayuntamiento "continúa reforzando su compromiso con el tercer sector, incrementando en los últimos años las partidas destinadas a programas sociales y a la mejora y modernización de sedes de entidades en la ciudad. Entre otras actuaciones similares, se destinan 60.000 euros al Banco de Alimentos para atender a personas con escasos recursos".

Para el presente ejercicio, recuerda, el presupuesto municipal contempla un incremento cercano al 20% en las subvenciones destinadas a programas de ayuda mutua y acción social, alcanzando los 190.000 euros, a lo que se suman las cuantías destinadas a inversiones en infraestructuras y las subvenciones nominativas como la que percibe El Pan Nuestro, consolidando así la apuesta del Gobierno local por fortalecer la red de apoyo social en San Fernando.