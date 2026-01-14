Cavada se reúne con la nueva junta directiva de El Pan Nuestro de San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido un encuentro institucional con la nueva junta directiva de la Asociación Benéfica El Pan Nuestro, encabezada por su nueva presidenta, Alejandra Bouza, y junto a la concejala de Bienestar Social, Isabel Blanco. La reunión ha servido para abordar distintas cuestiones de interés, entre ellas la valoración del próximo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad, que se pondrá en marcha en breve y que permitirá seguir fortaleciendo la labor social que desarrolla el comedor social en la ciudad.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha querido tener también palabras de reconocimiento, cariño y agradecimiento hacia la anterior presidenta de la asociación, Joaquina Luna, por la intensa y comprometida labor realizada durante todos estos años, así como por el buen entendimiento y la colaboración mantenida con el Ayuntamiento. “Gracias a su trabajo constante, a su compromiso y a su humanidad, El Pan Nuestro ha sido y sigue siendo un pilar fundamental del escudo social de San Fernando”, ha señalado Cavada.

Cabe recordar que el Ayuntamiento subvencionó 23.000 euros para un proyecto que ha permitido mejorar de manera significativa las instalaciones del comedor social de la calle Polvorines, un espacio esencial para muchas personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal ‘San Fernando, Ciudad de la Inclusión’ y responde al compromiso de ofrecer recursos dignos, seguros y accesibles a quienes más lo necesitan.

Las mejoras realizadas -que han mejorado las condiciones del centro- han ido mucho más allá de una simple intervención técnica. Se han reparado fachadas, paramentos interiores y cubierta, y se ha llevado a cabo un reacondicionamiento integral de duchas y aseos, garantizando espacios más seguros, funcionales y respetuosos con la intimidad de las personas usuarias.

En este sentido, se han instalado nuevas placas de ducha a ras de suelo y un tabique divisorio que permite un uso adaptado y digno tanto para hombres como para mujeres, facilitando además el acceso a personas con movilidad reducida. A ello se suman los trabajos de impermeabilización de la cubierta, fundamentales para preservar el edificio y asegurar su correcto funcionamiento a largo plazo.

Mayor apoyo económico

Este apoyo se suma al convenio firmado en mayo del pasado año por importe de 25.000 euros, destinado a financiar el funcionamiento diario del comedor social. De este modo, el respaldo municipal a la Asociación Benéfica El Pan Nuestro alcanzó en 2025 un total de 48.000 euros, una cifra que refleja la clara apuesta del Ayuntamiento por reforzar la atención social en la ciudad.

La evolución de este apoyo resulta especialmente significativa, ya que la entidad ha pasado de recibir 6.000 euros en 2014, a través de las subvenciones por concurrencia competitiva, sin tener por tanto definida la cantidad ni tampoco la seguridad de su percepción, a contar actualmente con 25.000 euros anuales mediante subvención nominativa, lo que supone un incremento superior al 300% y una muestra del compromiso sostenido con la entidad y con su labor.

La alcaldesa ha puesto en valor el trabajo que desarrolla El Pan Nuestro y la implicación de la red de voluntariado que lo hace posible, destacando su papel imprescindible en la atención a personas sin hogar y a familias en situación de vulnerabilidad. Cavada ha insistido en que “apoyar a quienes más lo necesitan no es un gasto, sino una inversión en justicia social, dignidad y cohesión”, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo el escudo social de San Fernando.

En este contexto, cabe resaltar que las políticas de asistencia social y los recursos públicos son fundamentales para proteger a las personas y familias más vulnerables. El Ingreso Mínimo Vital, impulsado por el Gobierno de España, es una herramienta clave para garantizar ingresos mínimos y prevenir la exclusión social, y se complementa con otras ayudas económicas, de emergencia y apoyos específicos gestionados por los Servicios Sociales Municipales.

Políticas sociales

El Ayuntamiento recuerda que el gobierno local ha incrementado de forma progresiva las partidas destinadas al tercer sector, entendiendo que estas entidades son aliadas fundamentales en la construcción de una ciudad más justa. En 2025, el Consistorio destinó un total de 320.000 euros a subvenciones para el desarrollo de programas sociales y la mejora de infraestructuras, favoreciendo no solo la atención directa a la ciudadanía, sino también la modernización de las sedes y el fortalecimiento de un sector que genera empleo y cohesión social.

Este compromiso se verá reforzado con el Presupuesto Municipal de San Fernando para 2026, que alcanza los 119 millones de euros y consolida de manera significativa las partidas destinadas a la cohesión social y al apoyo del tercer sector. El presupuesto contempla un incremento cercano al 20% en las subvenciones destinadas a programas de fomento de la ayuda mutua y acción social alcanzando los 190.000 euros a los que se suma la cantidad que bajo el compromiso alcanzado se incorpora también anualmente para las inversiones en mejora de instalaciones e infraestructuras, así como las que conforman el total de las subvenciones nominativas como es el caso de la que percibe El Pan Nuestro.

Este esfuerzo permitirá seguir ampliando recursos para las entidades sociales y garantizar una atención de calidad a los colectivos más vulnerables, avanzando hacia una ciudad más inclusiva e igualitaria.