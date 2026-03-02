Cavada anuncia 600.000 euros para remodelar la calle Bonifaz en San Fernando "en los próximos meses"

El Ayuntamiento de San Fernando anunció ayer la puesta en marcha de la remodelación integral de la calle Bonifaz "en los próximos meses". El estado de dicha vía, precisamente, fue uno de los puntos de debate en el Pleno celebrado el pasado viernes a raíz de una moción de VOX que fue aprobada por unanimidad.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles Méndez Núñez y Carraca y, segúnel Ayuntameinto isleo, "supondrá una transformación profunda de esta vía, tanto en superficie como en sus infraestructuras subterráneas".

El proyecto, que debe empezar todavía el proceso de licitación y adjudicación de la empresa constructora, contará con una inversión cercana a los 600.000 euros y responde a la necesidad de modernizar un espacio que presenta un notable deterioro debido al paso del tiempo.

La actuación contempla la renovación completa de las redes de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable, garantizando así un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades actuales. Asimismo, se procederá a la actualización de las instalaciones de alumbrado público y telecomunicaciones, reforzando la calidad de los servicios básicos y mejorando la eficiencia energética.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que esta actuación responde a "un compromiso firme con los vecinos, que venían demandando desde hace tiempo una mejora integral de su entorno". En este sentido, ha subrayado "que el proyecto, permitirá renovar un espacio actualmente deteriorado, modernizando sus infraestructuras y convirtiéndolo en un entorno más accesible, seguro y funcional".

Calzada uniforme

En superficie, se ejecutará la colocación de un nuevo pavimento asfáltico y se dotará a la calle de una calzada uniforme, lo que permitirá optimizar la circulación rodada y mejorar la seguridad vial. Actualmente la vía presenta un acerado desigual, con tramos más anchos y otros más estrechos, lo que dificulta el tránsito peatonal.

Con esta actuación dotará a la calle de una acera uniforme, garantizando un ancho adecuado que facilite el paso de las personas con mayor comodidad y accesibilidad. De este modo, se consigue normalizar y unificar las dimensiones del acerado, aportando el espacio necesario allí donde hasta ahora resultaba insuficiente. Todo ello responde a una planificación que prioriza al peatón frente al vehículo, configurando una vía más ordenada, accesible y homogénea.

Además, todo el diseño se ajustará a la normativa vigente en materia de accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas y resolviendo los desniveles existentes que dificultan el tránsito de personas con movilidad reducida. Así, la remodelación incluirá también una reorganización del estacionamiento con el objetivo de incrementar el número de plazas disponibles, incorporando espacios reservados para personas con movilidad reducida.

También se incluirá la renovación de todos los pasos de peatones de la vía y con las calles perpendiculares, así como toda la señalética. Igualmente, las luminarias se renovarán con modelos acordes con el nuevo contrato para la sustitución de las farolas en toda la ciudad.

El Ayuntamiento sigue, de esta manera, mejorando las calles sustituyendo tramos deteriorados de adoquín por asfalto cuando los informes técnicos lo recomiendan, con el objetivo de reforzar la seguridad, reducir el ruido y mejorar la accesibilidad. Estas intervenciones permiten contar con calzadas más uniformes y seguras, facilitan la movilidad de personas mayores o con diversidad funcional y optimizan la circulación del transporte público y de los vehículos de emergencia.

Además, el asfalto reduce vibraciones y molestias al vecindario, requiere un mantenimiento más ágil y económico y ofrece un mejor comportamiento ante la lluvia, evitando baches y desperfectos y garantizando una gestión más eficiente y una mayor calidad urbana.

Remodelación del entorno

La calle Bonifaz transita por la plaza del Merendero, donde el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo una actuación previa que ha permitido convertir este espacio en un lugar más diáfano y ordenado, con una reconfiguración de los aparcamientos. Así, con la intervención se ha contemplado la renovación de pavimentos, la reordenación del parque infantil -que esta semana se procederá a la instalación-, la optimización de la accesibilidad y el refuerzo de la seguridad vial.