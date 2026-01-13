El 'antes y después' de José María, el vecino de San Fernando que superaba los 300 kilos: "El cambio ha sido radical, he perdido la mitad de lo que pesaba"

Seis meses se cumplen este miércoles desde que José María Fernández, vecino de San Fernando, dejara el hospital Puerta del Mar tras casi un año -361 días- ingresado por su extrema obesidad, a la que llegó por una grave depresión: se calcula que llegó a pesar más de 300 kilos en su peor momento.

Su caso, de hecho, se hizo viral al tener que ser evacuado de su casa con la ayuda de la autoescala de los bomberos para poder ser trasladado en la ambulancia. Por entonces, llevaba meses postrado en la cama y, a causa de su sobrepeso, y había perdido toda movilidad, agravada además su situación por la elefantiasis que padece en una pierna. Además, vivía solo y carecía de apoyo familiar. Únicamente contaba con el servicio de ayuda a domicilio que iba a su casa unas horas. El resto del día se lo pasaba solo, tumbado en la cama y sin salir de su dormitorio, con lo que su estado de ánimo cada vez era peor. Aquello era su particular prisión, física y mental.

Tras meses perdiendo peso en el Puerta del Mar, pasó por quirófano en el verano pasado. Y pocas semanas después recibía el alta reconociendo que se sentía "un hombre nuevo" que había dejado atrás "una auténtica pesadilla". Ahora pesa 160 kilos, la mitad aproximadamente de lo que llegó a alcanzar en su momento. Es otra persona completamente diferente. Y la báscula sigue bajando. "Estoy muy contento", dice, aunque no se olvida de que ha sido un camino especialmente duro. También la pierna afectada por la elefantiasis va mejor, cuenta. Y tiene pendiente una nueva intervención post bariátrica para eliminar el exceso de piel, "pero eso será por lo menos dentro de un año".

Además, esos seis meses que lleva en casa tras salir del hospital han sido una prueba de fuego para afianzarse en la senda de su recuperación, un camino que ha seguido ya de nuevo solo. "La verdad es que es un cambio radical", reconoce al recordar que hace dos años estaba postrado en la cama con más de 300 kilos. "He perdido la mitad de volumen", afirma con satisfacción.

Pero si al salir del Puerta del Mar se levantaba con esfuerzo y apenas conseguía moverse en la casa con la ayuda de un andador, ahora ya puede andar sin ningún tipo de apoyo. "Todavía no salgo a la calle", apunta, al reconocer que le da miedo caerse ya que su movilidad está también condicionada por el problema de la pierna.

Para José María, dejar a un lado el andador y poder moverse libremente a su antojo por la casa supone todo un avance. "Es un cambio muy importante", dice al señalar también que está muy contento porque su historia de superación personal está sirviendo "de apoyo y ayuda" a otras muchas personas para salir adelante "y para decir se puede salir de esto". "Es algo que me alegra mucho", afirma este vecino isleño, que apenas se reconoce con su yo de hace un par de años. Eso sí, sabe que todavía tiene camino que recorrer para completar su recuperación. "Estoy decidido", dice.