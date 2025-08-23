'Cambio y Corto', la Policía y el cine al servicio de la solidaridad

“Servir y proteger”. Ese es el lema que siempre ha marcado los principios que rigen el trabajo de cualquier policía. Y dentro de esa protección y ese servicio también se enmarca la voluntad de ser solidario con aquellas causas que valen la pena, ya que el corazón de la persona va más allá de la placa y el uniforme. Y eso es lo que pasa con el cortometraje Cambio y Corto, un trabajo audiovisual de 30 minutos de duración que vivirá su estreno oficial el próximo viernes 5 de septiembre en el auditorio del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León. Curiosamente, echando un vistazo a los créditos del cartel anunciador de este corto los isleños pueden encontrarse con un nombre bien conocido: el granadino Rafael Márquez, quien desde el pasado mes de abril es intendente jefe de la Policía Local de San Fernando.

Márquez es codirector de este cortometraje junto a Gerard Bertomeu y además es uno de los tres firmantes del guión, escrito de manera íntegra por policías. La razón de Cambio y Corto es ayudar a Alba Ramos, una niña de Puerto Real que en 2016 sufrió un accidente que le dejó graves secuelas neurológicas cuando tenía sólo 14 meses de vida. Los padres mantienen una campaña abierta para afrontar los gastos de su rehabilitación y todo aquel que quiera contribuir a la causa lo puede hacer entrando en www.albaayuda.com

Cartel del cortometraje. / D.C.

El intendente jefe explica que el ámbito audiovisual siempre se ha encontrado entre sus aficiones y que cuando conoció la historia de Alba no dudó en aprovechar su hobby para echar una mano en la medida de lo posible. Cambio y Corto, cuyo título alude a las comunicaciones por walkie de la Policía, se ha rodado durante los últimos cuatro años, aprovechando huecos en las agendas de todos los implicados en el proyecto y con la ciudad de Chipiona como escenario principal, ya que allí ejerció Márquez como subinspector jefe de la Policía Local durante años.

El cortometraje, además de ayudar a Alba, también busca reivindicar desde el humor y la ficción la labor de la Policía Local, que debería ser declarada profesión de riesgo tal y como mantienen los responsables de este trabajo. La historia está protagonizada por los actores Manuel Martínez y Toni Ródenas, que se ven acompañados de una larga lista de rostros populares que constituye el principal reclamo para el público a la hora de ver Cambio y Corto.

La lista de personalidades que han participado es larga: Los del Río (sí, esos que pusieron a bailar al mundo entero con 'La Macarena'), el torero Juan José Padilla, El Sevilla (líder de Los Mojinos Escozíos), el cantaor José Mercé, el jinete Álvaro Muñoz Escassi, la cantante Laura Gallego, la modelo y presentadora María José Suárez, el cantante Ramón de la Rosa y los periodistas de Canal Sur Paz Santana, Modesto Barragán y Fernando García.

Una foto del rodaje, con El Sevilla caracterizado como un particular ángel de la guardia. / D.C.

Basta con echar un vistazo al trailer de Cambio y Corto para comprobar que las risas van a estar aseguradas con una historia llena de malentendidos en la que, de momento, poco más se sabe más allá de que a Los del Río le roban la guitarra. En este avance destacan por meritos propios El Sevilla ataviado como ángel de la guardia y un Juan José Padilla que promete ser todo un actor revelación como malvado villano de esta aventura.

Tras su estreno, el cortometraje iniciará su recorrido por festivales y espacios culturales. Lo tiene todo para triunfar y para que el mensaje detrás de la comedia llegue a la audiencia. El futuro de Cambio y Corto es prometedor y la causa lo merece.