Rafael Márquez, nuevo intendente jefe de la Policía Local de San Fernando: "Somos casi siempre los primeros en intervenir, tenemos que dar una respuesta cercana"

Pregunta.Se ha estrenado a lo grande con el apagón...

Respuesta.Ha empezado fuerte la cosa, ¿verdad? Aquí, a pesar de todo, se encajó bien porque este edificio –la Jefatura de la Policía Local– tiene un generador autónomo, así que en el momento que se produjo el apagón, todo siguió funcionando y nuestras comunicaciones siguieron operativas, lo que es fundamental para prestar servicio...

P.De hecho, creo que es el único edificio municipal que está dotado de un generador...

R.Efectivamente, así es. Además, justo una semana antes vino la empresa que se encarga de su mantenimiento para llevar a cabo la revisión periódica y repuso todo el combustible. Fue providencial.

P.En todo caso, fue un día especialmente duro, imagino...

R.Un día muy difícil. Te enfrentas a una situación completamente nueva y distinta. Y lo más difícil es trasladarle seguridad a la ciudadanía cuando no tienes datos ni conocimiento suficiente de lo que estaba ocurriendo... Afortunadamente, no hubo prácticamente incidencias. Al no haber luz el tranvía se paró, con lo que no teníamos el problema de los semáforos de la calle Real, que hubiera sido el punto más conflictivo para el tráfico. Nos coordinamos con la Policía Nacional y nos repartimos las funciones, pusimos controles estáticos en los accesos de la ciudad y controlamos la seguridad interior con vehículos patrulla y camuflados... Se gestionaron bien también las comunicaciones. Nosotros siempre tenemos nuestro equipo de walkies cargado y preparado. Una de las primeras cosas que se hizo –y que se coordinó desde la Alcaldía– fue una reunión de seguridad en la que se determinó llevar walkies a todas las instituciones: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos... Hasta la ambulancia.

P.¿Lo ocurrido sirve para ver en qué se puede mejorar? Por ejemplo, para revisar planes de emergencia, protocolos...

R.Ha servido para darnos cuenta de las carencias que tenemos. A partir de ahí, ya tenemos convocada una reunión de mando para ver cómo mejorar el edificio (la Jefatura de la Policía Local), para ver cómo mejorar la respuesta que se da... Porque es verdad que todos los policías que vinieron el día del apagón –los que no estaban de servicio y se incorporaron, que fueron muchos– vinieron por iniciativa propia. Nosotros no teníamos capacidad para llamarlos al no funcionar los teléfonos. Así que ya estamos hablando, por ejemplo, de una telefonía multitarjeta, para minimizar ese impacto en el caso de que fallen las comunicaciones...

P.Usted viene de Chipiona, donde ha ejercido en los últimos años de subinspector jefe, una ciudad más pequeña pero con una incidencia turística muy superior a La Isla. Dos ciudades completamente distintas...

R.Soy de Granada. Empecé en la localidad de Santa Fe, donde ya estuve de jefe. Y en 2019 me fui a Chipiona. Allí, como dice, la gran dificultad es la enorme diferencia que hay entre invierno y verano. En invierno es una ciudad mucho más tranquila, una ciudad normal... Pero todo cambia en verano llega 'la invasión' y la cosa se desborda. Porque la plantilla, como en todas partes, es una plantilla estática así que tiene que hacer un esfuerzo muy, muy importante en esos meses de verano. Por cierto, que no puedo estar más agradecido a esos compañeros con los que he estado trabajando en Chipiona y, antes, en Santa Fe. Y también tengo que agradecer la acogida que me ha dispensado el Ayuntamiento, la alcaldesa, Patricia Cavada, y la delegada, María José Foncubierta. Y San Fernando, como apunta, es diferente en este sentido aunque todas las ciudades tienen sus peculiaridades.

Nuevo intendente jefe de la Policía Local de San Fernando, Rafael Márquez Muñoz. / Julio González

P.¿Y cómo es la Policía Local que se ha encontrado aquí?

R.Bueno, ya tenía referencias de San Fernando porque al final en la provincia nos conocemos todos. Hay mandos aquí con los que coincidí en algunos cursos... Conocía ya a bastante gente de aquí. Y me he encontrado con una plantilla muy preparada y, sobre todo, con muchas ganas de trabajar y con ganas de empezar a modernizarnos, de darnos a la ciudadanía desde otra perspectiva más cercana, más acorde con los tiempos actuales. También hay muchos que ya me conocían, conocían mi perfil y mi trayectoria, conocían el modelo policial que hemos trabajado en Chipiona...

P.Precisamente ahora el Ayuntamiento está inmerso en el proceso de selección para cubrir 12 plazas de la Policía Local...

R.Sí, son 10 de turno libre y 2 de movilidad. Quedan todavía varias pruebas por celebrarse: las pruebas físicas, el psicotécnico, el supuesto práctico y el médico, así que calculo que al proceso le quedan todavía unos tres meses. Luego tendrán que hacer el curso, así que con suerte podrían estar incoprorados en marzo o abril de 2026, aunque eso dependerá también de los plazos de la escuela.

P.Se dice que en San Fernando hay déficit de agentes. Bueno, un déficit generalizado de la plantilla municipal y, especialmente, de la Policía Local.

R.Ahora mismo tenemos un servicio que se cubre con normalidad, salvo alguna eventualidad, salvo alguna cosa... Y cuando se cubran estas 12 plazas para las que ahora se están llevando a cabo los procesos selectivos nos iremos a 110 o 111 agentes, que viene a ser el 85 o 90% de la plantilla, lo que no está nada mal. Lo que sí estamos haciendo, porque era necesario, es afrontar una reestructuración interna para empezar de cero y para que la gente vaya accediendo a los grupos y a las funciones específicas en virtud a su antigüedad, a sus méritos, a su conocimiento. Para que la institución sea transparente hacia fuera tenemos que empezar siendo transparentes dentro. Y eso implica que las personas que lleguen a un grupo, pues lo hagan por méritos, por capacidad, que lo hagan con una serie de requisitos que estamos ahora estableciendo con los sindicatos, para que haya unas normas del juego que sean transparentes, que todo el mundo conozca. Y que la gente que esté ahí, esté porque –primero– tiene esa motivación de estar; y segundo, porque sea el más cualificado para esa función. No trato de criticar el modelo que había, ni mucho menos. Es un modelo que ha funcionado bastante bien pero es un modelo de otros tiempos, cuando la ciudadanía tenía otra visión de nosotros y las funciones eran otras. Hoy, la sociedad ha cambiado radicalmente, así que lo que la ciudadanía nos demanda hoy a la Policía Local no tiene nada que ver con lo que nos pedía hace solo cinco años. Y nosotros, por nuestra naturaleza, somos los primeros que intervenimos en casi todos los incidentes o problemáticas de la ciudadanía. A veces se trata de cosas que son de nuestra competencia y otras no, pero tenemos que dar la respuesta siempre. Por eso tenemos que ser un servicio mucho más cercano.

P.Todo esto lo comenta por lo que ha salido de la supresión del grupo Lima y otros servicios, como el de apoyo a las familias.

R.Es que es no es correcto, no se han suprimido. Como le he dicho antes, estamos hablando de una reorganización en pos de la eficiencia. El grupo Lima sigue operativo, pero de otra manera. En lugar de estar formado por dos miembros dedicados exclusivamente a esto, en el futuro va a estar integrado por 10 o 12 agentes que tendrán cierta movilidad. Y en vez de dedicar el 100% de la jornada a este servicio, se hará uso de un 25 o un 30%. Así que, en realidad, vamos incrementar las horas que se dedican al grupo y lo vamos a hacer de una manera más equilibrada, dando acceso también a otros agentes. Y lo mismo ocurre con el Servicio de Atención a las Familias, con el que colaboramos en el seguimiento de víctimas de la violencia de género de riesgo bajo. Se afronta una reestructuración de forma que no solo hay una agente y un subinspector haciendo el seguimiento de 23 casos, sino que hay varios compañeros más llevando cada uno una media de 5. Entonces, la atención es más cercana, se conoce mejor el caso, se le puede dedicar un poquito más de tiempo a escuchar a la víctima, que en estos casos es algo muy importante.

P.Aunque es un problema generalizado, no sé en qué situación está San Fernando con respecto a la violencia de género. Ha mencionado el seguimiento a 23 víctimas de riesgo bajo, ¿eso es una cifra preocupante?

R.No. Habría que mirar bien los datos, eh... Pero el porcentaje de casos en comparación con otras localidades similares o del entorno es bastante bajo.

P.Llevo toda la vida escuchando que San Fernando es la ciudad más segura de la Bahía, que aquí no pasa nunca nada, y de repente, en 24 horas, dos sucesos –con disparos, hombres armados, persecuciones...– lo cambian todo...

R.Es que cuando se dice que una ciudad es segura eso no significa que no pasen cosas... Las cosas pasan en todas partes. Para eso estamos nosotros. Se refiere a la respuesta que damos –Policía Local y otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad– a esas cosas que pasan. Y sí es verdad que en prácticamente 24 horas coincidieron dos sucesos muy sonados: el pistolero –llamémosle así– y la persecución del turismo robado que se dio a la fuga. Y, mire, en el primer caso, desde que se recibe la primera llamada hasta que se produce la detención de este hombre pasaron 7 minutos. Y en ese momento de la detención –los he contado en los vídeos que hay por ahí– se ven a 17 o 18 policías (nacionales y locales). ¡17 o 18 policías que llegaron en 7 minutos un día a las 8 de la mañana! Ese es el dato que nos dice que estamos en una ciudad segura. En el caso de la persecución, participaron hasta 11 vehículos patrulla, entre compañeros de la Policía Nacional y nosotros. Es que la respuesta, cuando pasa algo, es inmediata. Y eso es lo que hay que tener en cuenta.

P.Pero aquellos dos sucesos bastaron para desatar una alarma importante y rumores, falsas noticias y bulos difundidos por redes...

R.Sí, otra detención que hubo esa misma tarde, que se dijo que iba armado con un cuchillo, que antes había amenazado a una mujer... No fue así. También se dijo que en la persecución un agente había resultado herido de gravedad porque el coche le había pasado por encima, cosa que tampoco es verdad. Me temo que ahí tenemos la partida perdida, solo podemos trasladar a la gente que todo lo que ve en el móvil no es siempre verdad, que se fíe siempre de fuentes oficiales, que nos llamen si tienen dudas. A veces en las redes se escribe desde el anonimato o buscando el morbo o lo que vende y da visitas sin molestarse en comprobar la verdad. Es cierto que en esos momentos se generó una alarma innecesaria. Nosotros vamos también a poner en marcha un perfil en redes para dar una información veraz en aquellas cosas que sean de nuestra competencia y de las que podamos dar cuenta, también para una mayor transparencia y cercanía con los ciudadanos.

Nuevo intendente jefe de la Policía Local de San Fernando, Rafael Márquez Muñoz. / Julio González

P.En su toma de posesión anunció la puesta en marcha de un servicio de mediación de conflictos vecinales.

R.Dentro de nuestras funciones está la resolución de conflictos privados cuando somos requeridos para ello, lo dice así la ley. Pero es cierto que es difícil darle luego un encuadre legal. En mi etapa anterior lo instrumentalizamos al crear una unidad de mediación policial que dio resultados. Básicamente, lo que hace es canalizar una queja que no tiene una solución administrativa –porque la administración no llega hasta ahí– antes de que llegue a la vía judicial. Se traza un cauce intermedio para tratar de llegar a un acuerdo y mediar en ese conflicto. Que no se consigue, pues se levantan una serie de actas que van a servir a la vía judicial para saber por dónde va el conflicto y la voluntad de las partes. Pero es verdad que muchas veces si un agente se sienta con las partes, las escucha e intenta dar una salida razonada, se llega a un acuerdo. Aquí estamos trabajando ya en la creación de un reglamento de mediación.

P.También ha apuntado a la creación de una unidad conjunta con Protección Civil para emergencias.

R.Lo que ocurre en la actualidad es que, por la estructura existente, estamos un poco –digamos– separados y necesitamos coordinarnos mejor para prestar un mejor servicio. Nos hace falta establecer protocolos para ver qué hace cada uno y de qué manera porque podemos encontrarnos con sitios a los que vamos y estamos haciendo los dos lo mismo. O viceversa, eventos en los que son muy necesarios pero en los que no están porque no se ha coordinado que estén. Así que vamos a centralizarlo todo en un comité para establecer protocolos claros para tenerlos bien entrenados y bien engrasados, de forma que llegado el momento, sepamos perfectamente cada uno lo que tenemos que hacer.

P.La proliferación de procesiones, actos y demás eventos que requieren la presencia policial en la vía pública es un problema ya en algunas ciudades. ¿También aquí?

R.Como le comenté antes, la plantilla que tenemos es excepcional y se responde bien a este tema a pesar de que son muchas actividades las que hay que cubrir a lo largo del año. Hay cosas que pulir de organización, pero a nivel de plantilla la respuesta es muy buena, la predisposición es total. En Semana Santa hemos tenido a un tercio de la plantilla trabajando en turnos de tarde-noche.

P.¿La gente sigue viendo al agente de la Policía Local como el tipo que te pone la multa cuando te ha visto aparcar en doble fila o que te echa la bronca por una infracción?

R.Digamos que el problema es que una de nuestras funciones fundamentales implica sancionar al padre o a la madre de familia que va a llevar a sus hijos al colegio, al vecino... Gente que no son para nada delicuentes sino todo lo contrario: personas completamente normales que llevan una vida ordenada pero a los que, a veces, nos toca llamarle la atención. Es la parte más ingrata de nuestro trabajo, pero es necesario un equilibrio, un orden... Uno no puede hacer lo que le dé la ganta porque esto sería un caos. Ahora bien, yo creo que bien explicada, bien razonada, hasta se puede llegar a entender la función sancionadora... Más allá de la multa en frío o del agente que regaña, si empezamos a trabajar de otra manera, empezamos a explicarle a la gente las cosas, a darle coherencia, la mayoría lo entiende. No siempre, es verdad. Pero suele funcionar. Mire, ahora mismo estamos trabajando también en un manual de buenas prácticas de la Policía Local. Se va a hacer la formación, se va a explicar, se van a establecer sistemas de control de calidad a través de la grabación de las llamadas, a través de de los sistemas de grabación propios...

P.Me temo que se le acumula el trabajo...

R.Hay mucho trabajo que hacer pero el momento que marcamos una línea, lo que tenemos claro es que no podemos ir para atrás. Si establecemos un sistema, ese es el sistema. No hay atajos para el sistema, no hay trampa y no hay truco.