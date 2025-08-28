Braulio González, candidato a Hijo Adoptivo de San Fernando, contará con su propio documental

Toda una vida dedicada a la promoción del deporte en San Fernando da para mucho, incluso para una película. Y si no que se lo cuenten a Braulio González, que será protagonista de un documental que resumirá los logros y las experiencias acumulados durante los 85 años que ya ha cumplido este pontevedrés, de los cuales 66 lleva viviendo en La Isla. Hay que recordar que actualmente hay una iniciativa ciudadana en marcha, impulsada por el Club Natación San Fernando y un grupo de amigos, cuya meta es conseguir que González sea reconocido como Hijo Adpotivo de San Fernando. Y lo cierto es que a esta campaña no dejan de adherirse personalidades, colectivos e instituciones para mostrar su apoyo, entre las últimas se encuentra el propio Comité Olímpico Español (COE).

El encargado de dirigir este documental será el isleño José Ramón García. Este artista multidisciplinar, filólogo y docente retirado, afrontará un nuevo reto con este trabajo audiovisual. García también está rodando un documental sobre el antiguo Cine Alameda y aún tiene recientes el éxito de la exposición de cartelería cinematográfica El género de terror en el cine, que estuvo en el centro de congresos en el entorno del pasado Halloween, y el lanzamiento de su último libro: Inicios del cinematógrafo en San Fernando.

El documental sobre Braulio González recorrerá la experiencia vital del protagonista y su labor en la Armada y el antiguo Patronato Municipal de Deportes a través del testimonio de numerosas personas y colectivos. Si bien este proyecto aún no cuenta con fecha de estreno, la intención de los responsables del mismo es presentarlo antes de que acabe 2025.

Era cuestión de tiempo que el gobierno local respondiese ante el gran interés popular que está suscitando este movimiento ciudadano. De esta forma, el próximo miércoles la alcaldesa, Patricia Cavada, recibirá al mediodía en el Ayuntamiento al propio candidato al título de Hijo Adoptivo de San Fernando, Braulio González, y a una representación de la comisión de esta iniciativa, encabezada por el presidente del Club Natación San Fernando, Clemente Ruíz.

Por otro lado, toda la documentación que este movimiento ha ido recopilando desde mayo, que es cuando comenzó la campaña, se llevará al Registro General del Ayuntamiento para que cuente en este proceso de forma oficial. Entre estos documentos se cuentan numerosas cartas de apoyo y adhesión.