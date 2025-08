El COE se suma a los apoyos para distinguir a Braulio González como Hijo Adoptivo de San Fernando

El pasado 15 de mayo el Club Natación San Fernando decidió, en asamblea general extraordinaria y por unanimidad, solicitar al Ayuntamiento de San Fernando el título de Hijo Adoptivo para Braulio González Vidal. Poco después, el 23 de junio, se mantuvo una primera reunión en la Delegación Municipal de Deportes para abordar dicho tema que presidió el concejal de Deportes, Antonio Rojas. En este encuentro estuvieron representados tanto el Club de Natación San Fernando como diversos amigos de González Vidal, que también impulsan esta iniciativa. Desde entonces esta petición no ha dejado de sumar nuevas adhesiones entre colectivos y personalidades. El último en adherirse a esta solicitud ha sido, nada más y nada menos, que el Comité Olímpico Español (COE), que ha expresado su apoyo a través de una carta remitida por su presidente, Alejandro Blanco Bravo, al presidente del Club de Natación San Fernando, Clemente Ruiz.

“Conozco personalmente la excepcional trayectoria personal y profesional de Braulio, tanto en el ámbito militar como deportivo. Este gallego de Pontevedra, afincado en San Fernando desde 1959, forjó su carrera militar en la ciudad dentro del Cuerpo de la Infantería de Marina Española, y desde el primer instante profesó eterno amor a La Isla, integrándose en una sociedad que lo acogió y supo valorar las cualidades innatas de un gran militar y un excelente deportista”, subraya el presidente del COE en su carta.

“Su paso por la Junta de Deportes de la Armada y, sobre todo, su vinculación con el Patronato de Deportes Municipal, del que formó parte, ha permitido el despegue de deportistas y actividades deportivas de la ciudad. Con él, creando y organizando, el deporte isleño alcanzó calidad y popularidad. Siempre al servicio de la Ciudad de San Fernando, siempre en favor de los deportistas isleños en todas sus modalidades”, continúa Blanco Bravo en la misiva.

“Dada la excepcional relevancia que el deportista Braulio González Vidal tiene en el deporte de San Fernando y, a nivel provincial, su contribución al aumento y difusión de los valores deportivos dentro y fuera de sus fronteras le hace con todo merecimiento digno de recibir el título de Hijo Adoptivo de San Fernando”, concluye el escrito del presidente del COE.

Sin duda la adhesión del Comité Olímpico Español supondrá un punto de inflexión para la causa que debería culminar en el nombramiento de Braulio González Vidal como Hijo Adoptivo de la ciudad.

Club de Hockey San Fernando

Hace escasos días también se sumó a esta causa otra histórica entidad deportiva isleña: el Club de Hockey San Fernando. “Este reconocimiento responde al firme compromiso del club con la memoria, los valores y las personas que han contribuido de forma decisiva al crecimiento del deporte local. Desde el Club de Hockey San Fernando nos sentimos orgullosos de formar parte de este merecido homenaje y animamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta propuesta cargada de gratitud y justicia histórica”, señalan desde la entidad.

Clamor popular

El ya extenso listado de personalidades que apoyan esta iniciativa no deja de crecer. De esta manera, en él aparecen, entre otros, Fernando Belizón, ex director del Real Instituto y Observatorio de la Armada; Francisco Fernández Escalante, presidente del Ateneo de Chiclana; José Cano Aranda, ex intendente jefe de la Policía Local de San Fernando; Carlos Calvo Clavero, presidente de la Federación Andaluza de Judo y vicepresidente de la Federación Nacional de Judo; Diego Moreno Torrejón, docente y ex jefe de estudios adjunto del Instituto La Bahía; y Jesús Mora, médico y ex Catedrático de la Universidad de Cádiz.

También forman parte del listado el ex alcalde Antonio Moreno; el abogado y escritor Adriano De Ory, el empresario Antonio Jesús Sánchez Macías y el entrenador del Club Baloncesto San Fernando Alfonso Quirós. Además, han ofrecido su apoyo diversos antiguos jugadores del recientemente desaparecido San Fernando CD, como Juan Antonio Sánchez Franzón, Francisco Márquez Díaz ‘Paquito’ o Juan Carrasco García.