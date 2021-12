La barriada de Bazán de San Fernando: Del abandono a la intervención

Dos bloques más de la barriada Bazán se beneficiará de las ayudas de rehabilitación provenientes de la Inversión Territorial Integrada (ITI) gracias al aumento de la partida en casi 2 millones de euros. En total serán siete los bloques beneficiados. "Era un barrio muy abandonado y ahora recibimos ayudas", destaca José María Santos Bonet, presidente de la asociación de vecinos de la zona, que se refiere a las iniciativas que se ponen en marcha con la Estrategia Regional para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) o al Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) del que dispone la barriada.

Los más de 3,7 millones de euros concedidos inicialmente para la rehabilitación de la barriada, reconocida por su especial vulnerabilidad que la hace objetivo de programas especiales, no llegaban -tampoco ahora- a cubrir las necesidades reales de los edificios de vivienda de Bazán, al llegar solo a 204 de las 704 existentes, es decir a cinco bloques. "La rehabilitación está adjudicada por ahora para los bloques 3, 5, 10, 11 y 15", precisa el dirigente vecinal que detalla las razones de la priorización estos respecto a otros, algo que no tiene nada que ver con el estado de conservación.

"Hay bloques que están peor que los primeros elegidos, pero todos tienen problemas. En la primera valoración el 95% obtuvo la máxima puntuación por su mal estado", comenta Santos Bonet. En la segunda baremación fue cuando la puntuación bajó para algunos bloques al no entregar la documentación requerida, o al menos no en su totalidad. "Algunas mancomunidades no pudieron recoger la documentación completa porque no en todas las comunidades de propietarios se pudo recopilar, en algunos casos por pisos vacíos al haber fallecido el propietario", aclara.

Desde hace meses esperan un aumento del crédito para la actuación, gracias al reparto de las partidas sobrantes del programa. "El Ayuntamiento nos dijo hace meses que iban a solicitárselo a la Junta de Andalucía para beneficiar a más bloques y así ha sido", apunta. Los 1,9 millones que se recibirán en segunda instancia permitirán ejecutar las mejoras en otros dos bloques, según le adelantó el equipo de gobierno. Se intervendrá en los castilletes (las entradas a las azoteas), balcones, fachadas o en el sistema de tuberías para sacarlas al exterior. "En algunos bloques será necesario reforzar la cimentación calzándolos", advierte José María Santos Bonet, que recuerda que se trata de una superficie de suelo inestable, de zona de marismas, afectada además por la falta de un alcantarillado real durante años. "Eran tajeas de ladrillo que se fueron desgastando y hubo filtraciones al terreno", precisa.

El barrio ve con buenos ojos estas intervenciones: "Estamos avanzando". Como la construcción de la red de saneamiento; la rehabilitación de los bloques, que "consideramos que está en una primera fase y que vendrán otras con nuevas subvenciones"; o la dotación del centro cívico de la barriada, que ahora ha conseguido la inversión de Diputación para seguir dotando de equipo de megafonía, algo que hacen por fases, al salón de actos.

A eso se suma el plan local de intervención en zona desfavorecida de San Fernando que cuenta para su desarrollo con cuatro trabajadoras sociales, una iniciativa que se enmarca en la ERACIS. "Somos una piña y trabajamos conjuntamente con ellas desde la asociación de vecinos", señala el presidente. Hace unos días el Ayuntamiento anunciaba otra actuaciones de este plan: un centro para el refuerzo escolar de niños menores de 12 años, que también servirá de apoyo a sus familias, de cuya gestión se encargará la entidad Inserta Andalucía.

Bazán está también de enhorabuena porque ha conseguido de nuevo una subvención –de hasta 32.000 euros– para renovar la apuesta por el Centro de Atención Pública en Internet (CAPI) en el que se atienden las necesidades telemáticas de muchos vecinos. "Hay contratada una persona que ayuda a muchas personas del barrio a tramitar las ayudas sociales y les enseña como sacarse el certificado digital tan necesario para muchos trámites. Hay mucha gente que solo tiene móvil, pero no un ordenador en casa, y acude también a este sitio para sacar la cita del médico o para sellar el paro. ¡No te puedes imaginar la gente que va! Incluso se dan cursos de informática", detalla José María Santos Bonet, que defiende la importancia de la tecnología. "La tecnología lo da todo. Hasta puedes comunicar que una farola está pagada a las dos de la mañana sin necesidad de ir al registro por la mañana para presentar la reclamación", pone de ejemplo. En algunos casos en este punto de internet también se atiende a personas de otros barrios de la ciudad que envían las trabajadoras sociales, matiza.