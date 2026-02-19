El Ayuntamiento de San Fernando traslada su apoyo a la nueva directiva de Alzheimer y a sus proyectos

El Ayuntamiento de San Fernando ha acogido un encuentro institucional ente la alcaldesa, Patricia Cavada, y la nueva junta directiva del centro residencial y unidad de día Dolores Castañeda. Una reunión de trabajo en la que se analizaron las principales líneas de actuación y los proyectos que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 'Vitae' tiene previstos desarrollar a lo largo de 2026.

La regidora ha reafirmado el apoyo del Ayuntamiento al centro residencial y unidad de día Dolores Castañeda y ha puesto en valor la labor que desarrolla en San Fernando como referente en la atención a personas con Alzheimer y otras demencias. Tanto la regidora como la concejala de Bienestar Social, Isa Blanco, expresaron el compromiso municipal de acompañar a la entidad en sus proyectos y en los avances que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.

En el encuentro participaron la presidenta de la Asociación, María del Carmen Moreno; la vicepresidenta, María Dolores Marchena; y el coordinador general del centro, José Luis Domínguez. Durante la reunión, la junta directiva presentó un ambicioso proyecto centrado en la prevención y el tratamiento temprano del Alzheimer y otras demencias, cuyo objetivo es retrasar el avance de estas patologías y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.

Este programa, actualmente en fase de desarrollo, contempla la coordinación con atención primaria para optimizar el seguimiento de las listas de espera y ofrecer una respuesta más ágil y eficaz. Asimismo, incorpora el uso de nuevas tecnologías, como gafas 3D y herramientas avanzadas de estimulación cognitiva.

Esta iniciativa tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer desde las fases iniciales de la enfermedad. El objetivo es frenar en la medida de lo posible el deterioro cognitivo y los trastornos conductuales asociados, especialmente durante el periodo que transcurre entre el diagnóstico y la resolución del grado de dependencia.

Cavada ha valorado muy positivamente esta iniciativa y ha destacado que este proyecto es "una gran noticia para San Fernando, ya que nos permite actuar de forma temprana, ofrecer un mejor acompañamiento y brindar más oportunidades a las personas con Alzheimer y a sus familias desde el primer momento".

"Apostar por la prevención, por la coordinación con Atención Primaria y por la incorporación de nuevas tecnologías supone dar un paso adelante para mejorar su calidad de vida. En este camino, el Ayuntamiento estará al lado de la entidad, colaborando en todo lo que sea necesario", ha comentado.

Avance en materia laboral

En materia laboral, la junta directiva informó sobre la implantación de un plan de igualdad que incluye a más de 150 trabajadores favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar. Se destacó igualmente la implantación de la jornada laboral completa de 35 horas semanales sin reducción salarial ni de la base de cotización, una medida pionera en España.

Además, el centro desarrollará acciones formativas específicas sobre el colectivo LGTBQ+, reforzando su compromiso con la diversidad, la inclusión y la atención integral ante la futura incorporación de usuarios pertenecientes a este colectivo.

Reconocimiento en el sistema de Dependencia

Por su parte, José Luis Domínguez expuso la necesidad de clarificar la naturaleza del centro, que continúa siendo considerado administrativamente como un centro de mayores cuando en realidad se trata de un centro especializado en la atención a personas con Alzheimer y otras demencias. Esta situación implica que el centro se rija por una normativa de la Junta de Andalucía que no se ajusta a las necesidades reales de este tipo de usuarios ni a la especificidad de la atención que requieren.

Por tanto, lo que se reclama por parte de la entidad es que el centro tenga un reconocimiento propio dentro del sistema de dependencia, diferente al de otros recursos. El Alzheimer, a diferencia de otras patologías, no está encuadra como un problema de conducta (pese a la sintomatología que presenta en algunas de las fases de la enfermedad). De esta manera, poder contar con "una financiación suficiente y estable, y que se pueda ofrecer más plazas y una atención adaptada a las necesidades reales de los usuarios".

Durante el encuentro también se abordó la recuperación de la tradicional Carrera Popular contra el Alzheimer, una iniciativa de gran impacto social en la ciudad que quedó interrumpida a raíz de la pandemia de la COVID-19 y cuya reactivación supondría un nuevo impulso a la sensibilización y participación ciudadana. Un asunto en el que se está trabajando también desde la concejalía de Deportes.

Por último, la junta directiva trasladó al Ayuntamiento la propuesta de reconocer la trayectoria de la presidenta honorífica y fundadora del centro, Mari Pepa Rodríguez Castañeda, cuya labor ha sido determinante en la atención a cientos de familias de San Fernando y de toda Andalucía, así como en la generación de empleo en la ciudad.

En coherencia con este compromiso, el Ayuntamiento de San Fernando recordó que ha ido incrementando en los últimos años las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de programas impulsados por entidades sociales. A ello se han sumado dotaciones específicas para la mejora, adecuación y modernización de sus sedes en la ciudad, además de facilitar la implantación de nuevas entidades mediante la cesión de espacios y apoyo económico.