La ayuda a domicilio pasa hoy a manos municipales en San Fernando con casi 200 trabajadoras y 617 usuarios

San Fernando/En no pocos hogares de San Fernando en los que viven personas con dependencia –casi siempre mayores– se las considera esenciales para su día a día. Y en muchos incluso esas horas de servicio que prestan las trabajadoras de ayuda a domicilio constituyen la única ayuda que reciben del exterior. Quizá por eso mismo prácticamente nadie ha sido ajeno a esa lucha suya contra la precariedad laboral que en los últimos dos años ha sacudido al Ayuntamiento isleño. Tanto como para cambiarlo todo. Absolutamente todo. Sus demandas han hecho que por primera vez en la historia del Consistorio se haya afrontado la municipalización de un servicio, con todo lo que eso implica, cuando lo habitual en las últimas décadas ha sido justo lo contrario: su externalización.

Y en el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio –el SAD– lo hace precisamente desde este domingo 1 de septiembre, que para las trabajadoras será una fecha que marcará un antes y un después. Desde hoy el servicio dejará de estar en manos de una empresa privada a la que periódicamente se le adjudicaba el contrato –así ha sido siempre– para depender directamente del Ayuntamiento, que asume su gestión a través de la nueva empresa municipal de servicios Hemsa (fruto, a su vez, de la reorganización de la Empresa de Suelo Isleña, Esisa).

Huelga decir que el camino no ha sido nada fácil. Hace exactamente dos años que la alcaldesa, Patricia Cavada, anunció su intención de asumir la gestión directa de la ayuda a domicilio para poner el punto final a un conflicto que por entonces había chocado contra un muro de ladrillo. Hasta 69 días acampadas en una vigilia continuada a las puertas del Ayuntamiento llevaban entonces las auxiliares del SAD en demanda de mejores laborales y en una situación de creciente tensión ante los incumplimientos del contrato por parte de la adjudicataria.

Los intentos del gobierno municipal por solventar la situación incluyendo dichas mejoras en el pliego de condiciones del contrato habían caído en saco roto. Hasta la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se había pronunciado en contra de dicha opción. Así que finalmente se optó por la municipalización de un servicio que desde sus inicios había estado en manos de una empresa privada. Y un servicio, además, cuya relevancia ha ido creciendo con el paso de los años a medida de que el número de usuarios y de personas dependientes ha ido aumentando de forma imparable. Una tendencia, además, que se prevé que irá a más en el futuro. La gestión directa de la ayuda a domicilio se ha planteado así como uno de los grandes retos del mandato.

275.000 horas al año... y un servicio en constante crecimiento

En total, entre auxiliares y demás personal (coordinadoras), serán 196 trabajadoras las que a partir de este 1 de septiembre serán subrogadas por Hemsa. Serán las encargadas de atender a los 617 usuarios que actualmente son beneficiarios del servicio de ayuda de domicilio en San Fernando. Se trata, en casi todos los casos, de personas en situación de dependencia –requisito fundamental para acceder a la prestación– aunque también hay otras a las que se atiende a requerimiento de Servicios Sociales. Y eso supone un total de 5.289 horas semanales, una cifra que si se extrapola a datos anuales supone la prestación de 275.000 horas al año en la localidad.

Y no solo eso. La demanda no deja de crecer. Cada vez hay más personas en situación de dependencia que demandan la ayuda a domicilio. Así que el servicio está en constante crecimiento, como señalan desde el Ayuntamiento. De hecho, solo para este mes de septiembre, que será el primero de su prestación desde la empresa municipal Hemsa, están previstas 40 nuevas altas de usuarios, lo que supone un crecimiento del 6,5%.

A efectos prácticos, la implantación no supondrá cambio alguno para los usuarios del SAD. Además de las auxiliares, se subroga también al actual equipo de coordinación "por lo que hay una continuidad", se indica. Incluso la aplicación informática que se utiliza para la gestión del servicio es la misma que han venido utilizando en estos últimos años y ya se ha realizado el volcado de datos desde la anterior concesionaria.

En el caso concreto de las auxiliares que forman parte de la plantilla se subrogan todas las que tienen más de tres meses de antigüedad conforme al vigente convenio colectivo del Sector de Ayuda a Domicilio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según explica el Ayuntamiento. También a aquellas que están sustituyendo vacaciones y bajas.

Pero desde Hemsa se afirma ya que se realizarán nuevas contrataciones para cubrir los cuadrantes del personal no subrogable y las vacaciones y posibles bajas. Dichas contrataciones se llevarán a cabo mediante la bolsa de empleo permanente cuyo proceso de selección está realizando Hemsa desde el pasado mes de mayo.

"Hay incertidumbre pero estamos muy ilusionadas"

Fue la lucha contra la precariedad laboral la que hace tres años llevó a la plantilla de ayuda a domicilio de la localidad a empezar a movilizarse. "A un sector en precario se sumaban además los incumplimientos del convenio y del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria", explican desde el comité de empresa. Así que la situación de las trabajadoras llegó a ser insostenible. De ahí acciones tan contundentes como la vigilia a las puertas del Ayuntamiento que duró 69 días y que no se levantó hasta que Cavada anunció la municipalización del servicio, en agosto de 2022. Se demandaban mejoras laborales –la jornada de 35 horas semanales, entre otras cuestiones– y ahora se espera que esas mejoras lleguen con el cambio de modelo y una vez que el servicio queda directamente en manos municipales.

De hecho, apuntan desde la plantilla, está pendiente de firmarse un acuerdo en este sentido que recoja esas cláusulas sociales que en su día se intentaban incluir en la plica del contrato, una cuestión –indican– que no debería prolongarse más allá de un mes a partir de este 1 de septiembre, que es cuando empieza a gestionarse el servicio desde Hemsa. Antes, aclaran, no ha podido firmar porque la plantilla no era todavía municipal. Este acuerdo, de hecho, ha estado negociándose con los representantes de la plantilla también en estos meses de transición.

En todo caso, el comienzo de esta nueva etapa con Hemsa supone una rotunda victoria para las trabajadoras, así que no ocultan su satisfacción. De hecho, en estos dos años que han transcurrido desde que se anunciara la municipalización, las trabajadoras no han dejado de luchar por sus reinvindiciones y de denunciar la lentitud de los tiempos que manejaba el Ayuntamiento. La última de las muchas movilizaciones que a lo largo de todo este tiempo han llevado a cabo se convocó a las puertas del Consistorio a mediados del pasado mes de mayo, precisamente para denunciar la falta de avances significativos en el proceso administrativo hacia la municipalización, que ha sido largo y laborioso. Ya entonces se había aprobado el reconocimiento de Esisa-Hemsa como medio propio, que era un paso clave para gestionar la ayuda a domicilio, y se habían convocado bolsas de empleo, con lo que difícilmente podía haber marcha atrás con el proceso. Pero hasta el pasado mes de julio no se consiguió completar la tramitación con la aprobación del encargo del servicio a Hemsa por parte del Pleno.

"Hay mucha incertidumbre con el cambio pero estamos muy contentas y muy ilusionadas en que esto funcione y que lo haga bien. Hay veces que los sueños se cumplen y se hacen realidad", afirma Mariola Quesada, presidenta del comité de empresa de la plantilla, que sin embargo refiere también los "muchos detalles" que está implicando esta transición. Entre ellos, apunta, la liquidación que tiene que hacer ahora la que ha sido adjudicataria del servicio en los últimos años.

Dos años de trámites y un pleno que no logró el consenso de todos El proceso que ha llevado hasta la municipalización de los servicios de ayuda a domicilio no ha sido fácil ni tampoco rápido. El Ayuntamiento de San Fernando ha tardado dos años en acometer todos los pasos necesarios para asumir la gestión directa. El último trámite se cumplimentó en un pleno extraordinario que se celebró en el pasado mes de julio y en que se aprobaron dos puntos: el encargo del servicio por parte del Ayuntamiento a Hemsa una vez que la empresa municipal ha sido reconocida como medio propio y una modificación de crédito sobre los presupuestos de 2024 que permitirá afrontar la prestación de la ayuda a domicilio con todas las garantías tanto para los usuarios de este servicio esencial en la ciudad como para las trabajadoras. No fue un acuerdo unánime a pesar de que la situación de las trabajadoras de ayuda a domicilio había suscitado un amplio consenso entre los grupos políticos en anteriores trámites. No obstante, la mayoría absoluta del gobierno socialista garantizaba la aprobación de ambos puntos. Y AxSí votó también a favor de la municipalización. PP y Vox, sin embargo, se opusieron. Semanas más tarde, ya en el mes de agosto, se materializó el acuerdo del Pleno con la firma de dicho encargo a Hemsa. Y ya entonces se puso una fecha para hacerse con el servicio: el 1 de septiembre.

Hemsa, la nueva empresa municipal que inicia también hoy su andadura

Hemsa, la empresa municipal que ahora echa también a rodar tras asumir la gestión directa de la ayuda a domicilio, recurrirá a la bolsa de contratación que se ha creado en el Ayuntamiento para cubrir las nuevas contrataciones que se requieran en el servicio.

Actualmente, la bolsa está compuesta por 91 auxiliares de ayuda a domicilio y permanece abierta a nuevas solicitudes y a las candidatas que no han sido admitidas, bien por no disponer de titulación o por no haber completado el proceso de acreditación oficial para su admisión cuando dispongan de ella.

La gestión del servicio por parte de Hemsa –afirma el Ayuntamiento isleño– se regirá por criterios de eficiencia por lo que se va a realizar un estudio de los cuadrantes a fin de ampliar en todos los casos posibles las horas asignadas a las auxiliares y reducir los tiempos de desplazamientos entre servicios, con el doble objetivo de optimizar los costes del servicio y atender la demanda de la plantilla de ampliar las horas asignadas.

Igualmente, se subraya, se hace un aprovechamiento de las sinergias generadas al disponer Hemsa actualmente de personal dedicado a nóminas y Seguridad Social que asumirán el incremento de trabajo generado por la nueva plantilla.

Durante los meses anteriores a la puesta en marcha del servicio, la empresa municipal ha ido acondicionando sus instalaciones de manera que se han realizado obras para la reubicación del personal creando una sala para el equipo de coordinación con seis puestos de trabajo con su equipamiento informático, nuevo almacén, sala de descanso y de reuniones de coordinación con las auxiliares.

Además, explica el Ayuntamiento, se ha invertido en la mejora de la infraestructura informática para dar cobertura a este nuevo servicio, así como en equipos informáticos personales y centralizado.