AxSí: "Las sombrillas se suman ahora en la plaza del Rey al césped artificial, el hormigón y el plástico"

El portavoz del grupo municipal AxSí en San Fernando, Fran Romero, ha valorado el anuncio por parte del equipo de gobierno de Patricia Cavada de la adquisición de ocho nuevas sombrillas para la Plaza del Rey por importe de más de 25.000 euros "para mitigar los efectos de isla de calor a causa del cambio climático". "Una vez más el gobierno socialista se salta a la torera los principios de sostenibilidad de una Agenda 2030 que sólo sirvió en su día para emplear como comisario a Fernando López Gil cuyos intereses ahora están muy lejos de San Fernando y muy cerca de la María Jesús Montero. En lugar de recurrir a vegetación, arbolado y medios naturales para mitigar el calor de nuevo se apuesta por medios artificiales y se sigue avanzando hacia un urbanismo hostil, árido e insostenible en el que las sombrillas se suman ahora al césped artificial, al hormigón y al plástico", señala Romero.

De esta manera, el portavoz insiste en cómo Cavada defiende una plaza del Rey en la que "la prioridad es contar con un gran decorado con elementos de quita y pon para que actúe como escenario de todo tipo de eventos, en lugar de disponer de un espacio acogedor, verde y saludable".

"Entendemos que no hay necesidad de convertirse en un erial para ser escenario de eventos y que no hay razones para renunciar al arbolado", detalla Romero.

De nuevo, el portavoz anima a Cavada a que se mire en el espejo de su compañera socialista Anne Hidalgo, que como alcaldesa de París sí apuesta por soluciones sostenibles y verdes para mitigar los efectos del calor. "Hace un par de meses recordábamos como París transformaba en junio la explanada de su Ayuntamiento en un bosque urbano con medio centenar de árboles de gran tamaño y más de 20.000 plantas, incluidos arbustos y helechos, para crear un ambiente boscoso y numerosas zonas frescas y de sombra. Además, la capital francesa cuenta con otros ejemplos muy estimables de urbanismo sostenible, como la Plaza de Cataluña, que en 2024 pasó de ser una superficie de hormigón a un vergel. Ese es el camino que debería seguir la alcaldesa isleña y lo cierto es que la senda en la que continúa avanzando no puede estar más alejado de este modelo. Pero claro, eso es lo que pasa cuando la sostenibilidad es falsa palabrería y el decorado para los eventos y el circo van por delante de todo", señala Romero.