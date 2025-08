AxSí señala que para la Intervención Municipal la compra de la tribuna de la Carrera Oficia de San Fernando infringe la Ley

El portavoz municipal Fran Romero ha incidido en los informes desfavorables de la Intervención Municipal sobre los contratos referentes a la compra de la Carrera Oficial, la adquisición de estructuras y plataforma (Expediente SC 94/2024) y de barandillas y separadores para la misma (Expediente SC 95/2024). Romero subraya que se trata de inversiones que han llevado al equipo de gobierno de Cavada a gastarse casi 2,5 millones de euros de las arcas municipales volviendo a priorizar los eventos frente al gasto social y la necesidades de las familias de San Fernando.

“La Intervención Municipal ha emitido un informe suspensivo con carácter de reparo de estos contratos porque Cavada ha incumplido una vez más la Ley. El informe desfavorable afirma literalmente que sin asistencia técnica porque no quieren ser controlados para hacer y deshacer a su antojo, sin constancia visual salvo la de los medios de comunicación y sin aportar acta de recepción material de ambos contratos no ha sido posible comprobación técnica o material de estas estructuras y que las mismas se han recepcionado sin la asistencia preceptiva del órgano interventor, tal y como obliga el artículo 20 del Real Decreto que aprueba el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local. Este es un requisito esencial para contratos superiores a 50.000 euros que además no puede ser convalidado. Otro de ejemplo de la sospechosa falta de transparencia con la que se comporta Cavada en materia de contratación y solo hay que recordar la ejecución de los contratos del montaje del escenario de carnaval sin ni siquiera estar adjudicados por la mesa de contratación. La irregularidad va más allá pues en este informe la Intervención Municipal detalla, también literalmente, que en una inspección visual apresurada, y sin el soporte técnico necesario, parte de los tableros marinos utilizados en la separación parecen consistir en materiales de recuperación procedentes de un uso anterior y no de nueva fabricación e instalación, tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas”, explica Romero.

Por otro lado, detalla el portavoz, este documento recuerda que se sigue sin contar con una asistencia técnica para comprobar la ejecución de los contratos de obras y servicios, tal y como se lleva demandando desde hace años por la Intervención Municipal. “Lo cierto es que Cabada sigue empecinada en priorizar los eventos y todo aquello que les dé rédito electoral sobre las verdaderas necesidades de los isleños. La última muestra de este interés ha sido el reciente anuncio de la compra de las casetas de Feria por unos 845.000 euros. Y, mientras tanto, se sigue desperdiciando un dinero que podría haberse destinado a la mejora de nuestras barriadas, colegios públicos, zonas verdes, instalaciones deportivas, alumbrado, calles y servicios municipales básicos al mismo tiempo que San Fernando permanece entre los ayuntamientos socialmente pobres al tener una inversión social por habitante inferior a los 61,27 euros, como apunta el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales”, asevera el portavoz.

“Y este despilfarro, a mayor abundamiento, lo realizan con un incumplimiento contumaz de la ley y van de irregularidad en irregularidad como la de comenzar la ejecución de un contrato sin haber adjudicado por la mesa de contratación o ignorando intencionadamente la presencia del órgano interventor en la recepción de los materiales. Si nos resultaba extraño tanta compra, tanto almacenaje y tantos contratos fraccionados, el informe del interventor lo confirma definitivamente. Esperemos que a partir de ahora se cumpla con la Ley y se le convoque a la recepción de los materiales de los contratos como por ejemplo el de las casetas municipales”, concluye Romero.