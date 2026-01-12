AxSí San Fernando exige a Cavada que explique "por qué la Barriada Bazán se sigue inundando pese a los millones invertidos"

El portavoz municipal, Fran Romero, asegura que las últimas lluvias han vuelto a evidenciar una realidad que los vecinos de la Barriada Bazán llevan años sufriendo y denunciando públicamente. De hecho, Romero recuerda que la propia asociación de vecinos recientemente reflejaba esta situación con contundencia en redes sociales, calificándola de “insoportable” y preguntándose cuándo se va a llevar a cabo, de una vez por todas, el acuerdo plenario para arreglar el alcantarillado del barrio y poner en marcha la estación de bombeo comprometida.

El concejal recuerda que ese acuerdo plenario existe y se produjo el 31 de julio de 2019 cuando el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando con los votos de PSOE y VOX aprobó la prórroga por cuatro años del servicio de abastecimiento y saneamiento, una prórroga que, según apunta AxSí, Cavada justificó a cambio de inversiones millonarias en la red de saneamiento, señalando expresamente la Barriada Bazán como una de las zonas prioritarias por sus graves problemas estructurales.

Las distintas fases de obras vinculadas a ese acuerdo (desvío del colector general, construcción de estaciones de bombeo y renovación de tramos principales) han supuesto una inversión acumulada que ronda los 3,4 millones de euros. “¿De qué ha servido esa inversión si la barriada se sigue inundando cada vez que llueve con cierta intensidad?”, se pregunta el portavoz.

“Seis años después del acuerdo plenario, el problema estructural no está resuelto. Las inundaciones se repiten, los vecinos siguen conviviendo con aguas residuales, malos olores y riesgos sanitarios. Además, la sensación generalizada es que las obras ejecutadas no han sido suficientes, que no se han completado y, como viene siendo habitual en este gobierno, no se han ejecutado con eficacia y diligencia, especialmente en lo que respecta a las redes interiores del barrio y al funcionamiento efectivo del sistema de bombeo”, insiste Romero.

“A esta realidad se suma un dato especialmente grave y difícil de justificar: en los Presupuestos Municipales de 2026, el gobierno del PSOE consigna cero euros tanto en el Capítulo II (gasto corriente) como en el Capítulo VI (inversiones reales) para actuaciones de alcantarillado en la ciudad. Ni mantenimiento, ni refuerzos, ni nuevas fases. Cero euros para saneamiento mientras los barrios siguen anegándose”, continúa el portavoz.

El concejal afirma que esta realidad convierte a las pasadas inversiones “en un argumento vacío si no se culminan, se evalúan y se corrigen sus deficiencias”. “Invertir millones para que el problema persista no es gestión eficaz; es una mala planificación y una falta de responsabilidad política. Mintieron a la ciudadanía aquel 31 de julio en una infame decisión política que los vecinos estamos pagando”, recalca Romero.

El portavoz subraya que la asociación de vecinos lo ha dicho con claridad y que ha explicado que la situación ya no es solo una molestia, sino un problema de salud pública. “Y ante eso, el Ayuntamiento no puede escudarse en obras parciales ni en anuncios del pasado. Tiene la obligación de garantizar que el sistema funcione y de cumplir íntegramente los acuerdos plenarios que aprobó”, indica el concejal.

De esta manera, Romero exige al gobierno del PSOE de Cavada que dé explicaciones claras sobre por qué, tras más de seis años, el problema del alcantarillado de la Bazán sigue sin resolverse. Además, el portavoz solicita al equipo de gobierno que detalle qué evaluación técnica se ha hecho de las obras ejecutadas y por qué en 2026 no existe ninguna dotación presupuestaria para completar o corregir un sistema que sigue fallando. “La Bazán no necesita más excusas ni balances triunfalistas de lo llena que ha estado la plaza del Rey. Necesita soluciones que funcionen. Y, hoy en día, esa es una responsabilidad que el gobierno municipal sigue sin asumir”, concluye Romero.