AxSí pedirá en el Pleno de San Fernando que se dé marcha atrás con la transformación de la autovía de la CA-33 en travesía urbana

El portavoz del grupo municipal AxSí en San Fernando, Fran Romero, ha dado detalle de la moción que presentará al Pleno para que el gobierno de Patricia Cavada desista de solicitar la incorporación en el POTA de la transformación de la autovía CA-33 en travesía urbana "mientras no exista, y se someta a información pública, un estudio integral de movilidad con modelización de escenarios y alternativas, análisis de seguridad vial, evaluación ambiental y acústica y memoria económica, incluyendo expresamente opciones que preserven la capacidad y función estratégica del corredor de alta capacidad".

Del mismo modo, la moción promueve que, en coordinación con la Junta de Andalucía y con el titular estatal competente de la autovía CA-33, la constitución de una mesa técnica de trabajo con participación de administraciones competentes, agentes económicos y sociales y todos los grupos municipales, con calendario y objetivos definidos, para acordar una solución equilibrada, ejecutable y verificable.

Por otro lado, en la moción se insta al gobierno municipal a priorizar, como propuesta positiva de integración urbana sin degradación funcional del corredor, un paquete de actuaciones de permeabilización y mitigación basado en pasos a distinto nivel seguros y continuos para peatones y ciclistas, mejoras de conectividad sin intersecciones a nivel, pantallas acústicas y medidas ambientales de integración paisajística, condicionando su diseño a criterios de seguridad vial y preservación de capacidad. También se pide al gobierno local que impulse la programación de soluciones estructurales en los tramos críticos de esta vía, incluyendo el soterramiento o semisoterramiento cuando resulte técnicamente viable, y a priorizar la finalización de los enlaces pendientes hacia Fadricas II, Bahía Sur y el centro de la ciudad, con definición de fases y estimación económica.

Por último, se solicita al gobierno municipal a incorporar una evaluación específica de coherencia con los objetivos de la Zona de Bajas Emisiones para cualquier actuación sobre la autovía CA-33, de modo que no se promuevan intervenciones que incrementen la congestión y las emisiones, dando cuenta periódicamente al Pleno del avance de los trabajos y de la documentación generada.

"La autovía CA-33 constituye, en la práctica, la única circunvalación externa real de San Fernando y un corredor de alta capacidad imprescindible para la movilidad interurbana, los desplazamientos laborales diarios, la logística asociada a la actividad industrial del entorno y la continuidad operativa de los servicios de emergencia. Por ello, cualquier decisión que afecte a su capacidad y a su seguridad debe adoptarse con rigor técnico, coordinación interadministrativa y máxima transparencia, evitando planteamientos que, bajo el concepto genérico de 'integración urbana', supongan una degradación funcional del corredor", explica Romero.

"Entendemos que hacer de la CA-33 una travesía urbana sólo contribuiría a congestionar el tráfico y perjudicar la seguridad vial en San Fernando. Esta afirmación no es retórica, sino una conclusión coherente con el funcionamiento de una vía de alta capacidad cuando se transforma en una sucesión de intersecciones a nivel, accesos frecuentes y rotondas, incrementándose la fricción circulatoria, los puntos de conflicto, los trenzados y, por tanto, el riesgo de retenciones estructurales y de siniestralidad", continúa el portavoz.

Para Romero lo más preocupante es que, pese a la magnitud del anuncio, "no consta públicamente que el Ayuntamiento haya hecho accesibles los estudios indispensables que justificarían una transformación de este alcance, tales como un estudio de tráfico con modelización de escenarios y alternativas, un análisis específico de seguridad vial, una evaluación ambiental y acústica rigurosa y una memoria económica con estimación de costes, fases, afecciones y financiación".

"Sin estos elementos, el debate público y la decisión política quedan reducidos a un anuncio sin soporte verificable. De nuevo, el gobierno municipal de Cavada y López Gil pretende condicionar una planificación superior sin acreditar previamente los estándares mínimos de justificación técnica exigibles y, en este caso, se habla de alterar funcionalmente un corredor estratégico", insiste el concejal andalucista.

A ello se suma "una incoherencia material" con los objetivos de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire vinculados a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. "No es aceptable invocar la sostenibilidad mientras se impulsa una intervención que, si aumenta la congestión y la fricción del tráfico, puede elevar la exposición a contaminantes y el ruido en el entorno urbano, afectando especialmente a los barrios colindantes. Esta contradicción obliga, como mínimo, a una evaluación de impacto específica y pública, y a la definición de medidas de mitigación reales, no meras declaraciones", recalca el portavoz.

"Defendemos que la integración urbana de la autovía CA-33 debe abordarse sin convertir la circunvalación en una travesía urbana colapsada. La alternativa razonable es permeabilizar y coser la ciudad con actuaciones a distinto nivel, seguras y continuas para peatones y ciclistas, completar los enlaces y conexiones estratégicas que mejoran la accesibilidad sin penalizar el corredor completo, e incorporar medidas ambientales y acústicas que reduzcan el impacto sin comprometer la capacidad. En paralelo, deben estudiarse soluciones estructurales como el soterramiento o semisoterramiento en tramos críticos cuando sea técnicamente viable, así como medidas de mejora del transporte público y de gestión de la demanda, de modo que San Fernando gane cohesión urbana sin perder capacidad, resiliencia y seguridad vial", prosigue Romero.

"San Fernando necesita soluciones viables, medibles y financiables. Lo que no necesita es una operación de alto impacto presentada sin documentación, sin cronograma y sin garantías, confiando en que la planificación autonómica “arregle” lo que el Ayuntamiento no ha planificado. Por todo ello, y ante la forma de gestionar este asunto por parte del gobierno municipal de Cavada y López Gil, se plantea esta moción para reconducir el debate hacia la transparencia, el rigor y una propuesta positiva para la ciudad", concluye el portavoz.