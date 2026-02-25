AxSí pedirá en el Pleno que se dé marcha atrás con el traslado de la Oficina de Turismo a la plaza de la Iglesia de San Fernando

El monumento dedicado a Las Cortes en la plaza de la Iglesia de San Fernando, donde se ubicará la nueva Oficina de Turismo

El concejal del grupo municipal AxSí en San Fernando, Lolo Picardo, ha explicado que la formación llevará al próximo Pleno una moción en la que solicitará al equipo de gobierno de Patricia Cavada que suspenda temporalmente el procedimiento para hacer realidad la nueva Oficina de Turismo anunciada para la plaza de la Iglesia hasta que se disponga de toda la información técnica y estratégica necesaria que justifique la necesidad de la misma.

"El equipo de gobierno ha anunciado la instalación de una oficina de turismo en la plaza de la Iglesia con un presupuesto aproximado de 500.000 euros y una superficie cercana a 50 metros cuadrados útiles. Compartimos la necesidad de fortalecer la promoción turística de San Fernando y mejorar la atención al visitante. No obstante, consideramos que cualquier actuación pública debe responder a una planificación estratégica real, a criterios de proporcionalidad económica y a un proceso previo de diálogo con el sector", explica Picardo.

"La inversión anunciada supone un coste aproximado de 10.000 euros por metro cuadrado, una cifra extraordinariamente elevada para un equipamiento de estas características. Este dato exige una explicación pública detallada que permita conocer con exactitud el alcance del proyecto, su justificación técnica y el retorno que generará para la ciudad", continúa el andalucista.

También consideran desde AxSí San Fernando que cualquier actuación en la plaza de la Iglesia, entorno BIC, debe evaluarse con especial prudencia para evitar afecciones a su valor patrimonial, su configuración urbana y sus usos tradicionales. "Sin embargo, la principal cuestión no es únicamente la ubicación o el coste sino la ausencia de una estrategia turística integral visible y participada. La Mesa del Turismo, órgano que debería articular la colaboración entre administración y sector, lleva años sin una actividad regular y cuando se ha reunido lo ha hecho con escasa representación del tejido turístico local. Esta situación refleja una carencia estructural de planificación compartida", detalla el concejal.

Además, apunta la formación, empresas y profesionales del sector turístico ajenos al municipio han trasladado críticas coincidentes que apuntan a carencias básicas que deberían resolverse con carácter prioritario. Entre ellas se encuentran la escasez de planos turísticos actualizados y material informativo disponible, la insuficiente difusión de recursos patrimoniales y culturales, horarios poco adaptados a la demanda turística y falta de continuidad en la apertura de espacios visitables.

"Estas cuestiones afectan directamente a la experiencia del visitante y a la competitividad del destino y no se solucionan mediante la construcción de nuevas infraestructuras, sino mediante gestión, coordinación y una planificación eficaz. Por todo ello, entendemos que el orden lógico de actuación debe ser primero reforzar la estructura y la estrategia turística municipal y, sólo después, valorar nuevas instalaciones si se demuestra objetivamente su necesidad", afirma Picardo.

A través de su moción, AxSí también solicitará al equipo de gobierno un informe sobre la nueva oficina de turismo en la plaza de la Iglesia que incluya una memoria justificativa de necesidad, un proyecto técnico detallado, un desglose íntegro del presupuesto, la fórmula de gestión -si la hubiera-, el coste anual de mantenimiento y personal y una estimación objetiva de impacto turístico y retorno económico.

Del mismo modo se instará al equipo de gobierno a que convoque de forma inmediata la Mesa del Turismo para definir conjuntamente una estrategia turística municipal realista y consensuada y elabore un plan de mejora urgente de la experiencia del visitante. Dicho plan debe incluir una actualización de materiales informativos, la mejora de la señalización, la coordinación de horarios de recursos visitables y el refuerzo de la promoción turística. Por último, los andalucistas piden que cualquier proyecto de nueva infraestructura turística se someta a evaluación previa dentro de dicha estrategia, y con participación sectorial, antes de su aprobación definitiva.