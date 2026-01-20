Cambio de sitio y remodelación del monumento de Las Cortes con el traslado de la Oficina de Turismo en San Fernando

El traslado de la Oficina de Turismo a la plaza de la Iglesia que proyecta el gobierno municipal de San Fernando supondrá a su vez una intervención en el monumento del Bicentenario de Las Cortes, cuyo estado de conservación deja mucho que desear desde hace tiempo.

De hecho, el equipamiento modular con diseño en forma de quiosco "y elementos de estética histórica" que se proyecta desde el Ayuntamiento isleño tiene previsto su emplazamiento exactamente en el mismo lugar que desde hace 15 años ocupa el monumento dedicado a los hechos históricos de 1810, obra del arquitecto sevillano Alfonso Clemente Domínguez.

Así que la instalación de dicha Oficina de Turismo, que ocupará unos 70 metros cuadrados de superficie, implicará también una reordenación de la plaza de la Iglesia y el desplazamiento del citado monumento hacia la calle Real. Evidentemente, toda la operación tendrá que pasar antes por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz ya que afecta de lleno al entorno BIC (Bien de Interés Cultural) de la Iglesia Mayor Parroquial, catalogada con esta figura de protección patrimonial desde el año 2009, por lo que será necesario recabar su informe favorable para instalar la estructura que ocupará este espacio público.

El monumento conmemorativo de los fastos de 2010, además de reubicarse dentro de la plaza, se redimensionará para ocupar menos espacio y se hará más pequeño.

Para ello, se prescindirá de uno de los dos prismas que forma el conjunto –el de la leyenda– y de la lámina de agua que teóricamente debería rodear al otro. La lápida en la que figura la leyenda alusiva a Las Cortes de 1810 dejará de ser un elemento aislado para integrarse con las siluetas que evocan a los diputados (en la otra cara) formado un todo.

Plano con la ubicación exacta de la Oficina de Turismo y del monumento de Las Cortes, en San Fernando

El estanque, sin agua desde hace ya tiempo, ha sido desde los inicios uno de los principales problemas que ha arrastrado el mantenimiento de este conjunto, cuyo deterioro ha sido un recurrente tema de controversia en la localidad. Desde el Ayuntamiento, en esta remodelación del monumento, se sopesa también la introducción de elementos vegetales además de ese redimensionamiento que depararía el hecho de prescindir de la lámina de agua y del elemento que soporta la lápida. La propuesta definitiva –se advierte– no se ha cerrado aún.

El monumento dedicado a Las Cortes de 1810 se inauguró dentro de los actos conmemorativos del Bicentenario, en septiembre de 2010. La obra elegida –obra de Alfonso Clemente– fue el resultado de un concurso de ideas celebrado justo un año antes, que contó como jurado con figuras tan destacadas como el pintor Antonio López, entre otros. La propuesta fue seleccionada entre 33 proyectos presentados. Y en esa elección tuvo un peso fundamental esa idea –muy en boga en aquella época– de optar no por una escultura tradicional sino por una solución más arquitectónica que se integraba en un conjunto urbano que, justo en ese momento, se rediseñaba con la obra del tren-tranvía.

La reordenación de la plaza de la Iglesia que implicará la instalación del quiosco de la futura Oficina de Turismo será además la primera intervención que se acomete en la plaza desde que se ejecutarán las obras del tranvía, que es cuando adopta su configuración actual. La plaza de la Iglesia, además, se incluye en su totalidad dentro del entorno BIC de la Iglesia Mayor Parroquial desde el año 2009, por lo que toda intervención requiere antes de su aprobación por parte de la Comisión de Patrimonio.

El nuevo emplazamiento de la Oficina de Turismo –anunciado el pasado domingo por la alcaldesa, Patricia Cavada– se ubica a poco más de 50 metros de las actuales dependencias municipales que tienen este uso, inauguradas en la calle Real en marzo de 2006, hace ahora 20 años. No obstante, desde el gobierno municipal se ha defendido el cambio de concepto que implica al "situar directamente en el espacio público dicho punto de información facilitando el acceso y el encuentro directo con quienes visitan la ciudad". El monumento del Bicentenario, de esta forma, se plantea incluso como el punto de partida de ciertas rutas por la localidad, como podría ser la de Las Cortes.