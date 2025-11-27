AxSí pedirá en el Pleno un plan de actuación urgente en una docena de calles de San Fernando

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, exigirá en el próximo Pleno al equipo de gobierno de Patricia Cavada, a través de una moción, que realice de forma inmediata una inspección técnica integral de las calles Santo Entierro, Carmen, Alsedo, Juan Van Halen, Lope de Vega, Doctor Celier, Sánchez Cerquero, Tomás del Valle, San Nicolás, Murillo, La Herrán, Almirante Cervera, Juan de Mariana y demás vías afectadas del entorno de la calle Real, evaluando oficialmente su estado de accesibilidad, pavimento, badenes, acerados, seguridad vial y condiciones de tráfico. Romero pide también que dicha evaluación se haga pública a través de los canales municipales de transparencia.

Esta moción también solicita la puesta en marcha de un plan de actuación urgente en materia de accesibilidad y movilidad en estas calles, que contemple, cuando sea técnica y urbanísticamente viable, su transformación progresiva en viales accesibles con plataforma única, la eliminación de barreras arquitectónicas, y la ampliación y adecuación de acerados, así como la reposición o instalación de badenes y otras medidas de calmado de tráfico, con especial atención a los entornos escolares.

Del mismo modo, Romero pide que se reorganicen las zonas de carga y descarga y las maniobras de vehículos pesados en aquellas calles donde actualmente generan situaciones de riesgo o desvíos indebidos de tráfico, especialmente en el entorno de Murillo, La Herrán y Almirante Cervera, de forma que se garantice que estas operaciones se realizan en espacios seguros, sin invadir las zonas de paso peatonal ni comprometer la seguridad de peatones y conductores.

Por último, esta moción solicita que se incluyan estas actuaciones en el próximo plan municipal de inversiones con la financiación suficiente y que se establezca un calendario público y vinculante de ejecución por fases; así como que se cree un mecanismo específico de participación y seguimiento con las asociaciones vecinales afectadas para garantizar que las soluciones adoptadas responden a las necesidades reales del vecindario.

"Mientras la alcaldesa y su equipo presumen del Plan Salto y de un supuesto modelo de ciudad sostenible, la realidad es que hay calles donde es literalmente imposible caminar por la acera sin jugarse el tipo, como también se ha denunciado públicamente en otras vías de la ciudad con problemas similares de acerados insuficientes que obligan a la ciudadanía a transitar por la calzada. Resulta especialmente llamativo que siga sin afrontarse algo tan básico como garantizar que los vecinos puedan desplazarse con seguridad en sus propias calles", explica Romero.

"Defendemos un modelo de ciudad en el que la accesibilidad no sea un eslogan vacío, sino un derecho garantizado. No se trata de anuncios sino de actuaciones concretas: reordenar el tráfico allí donde hace falta, levantar y rehacer acerados que hoy son una trampa, reponer los badenes retirados, implantar medidas reales de calmado del tráfico en entornos escolares y apostar por plataformas únicas y diseños de calle que pongan al peatón en el centro. Esta moción no sólo denuncia la inacción y el abandono de estas calles, sino que plantea una hoja de ruta clara y asumible para empezar a corregir esta situación. Lo hacemos porque creemos que San Fernando puede y debe ser una ciudad accesible de verdad y porque nuestra obligación es proponer soluciones y mirar por el beneficio real de los isleños e isleñas, por hacer de La Isla una ciudad sin barreras, más segura y habitable", finaliza el portavoz.