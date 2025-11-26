AxSí San Fernando afea a Patricia Cavada que no facilite su sueldo al Ministerio de Hacienda

La formación política AxSí ha expresado su "asombro" ante la exclusión de San Fernando de los informes oficiales de sueldos municipales por segundo año consecutivo. Según la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el Ayuntamiento isleño figura entre los que no remitieron los datos retributivos de sus cargos electos en el ejercicio 2024. Esta situación -señalan los andalucistas- no es nueva: la lista oficial de 2024, elaborada con datos de 2023, ya incluía a San Fernando entre los municipios incumplidores que no remitieron la información sobre los sueldos de su alcaldesa y ediles. En otras palabras, el gobierno municipal de Patricia Cavada ha reincidido en 2025 al no aportar estos datos, "fallando a su deber de transparencia un año más".

La normativa vigente -destaca la formación política en una nota- obliga a todos los ayuntamientos, sin excepción, a comunicar anualmente al Ministerio las retribuciones de sus alcaldes. Se trata de un requisito legal desde 2012 cuyo objetivo es garantizar la transparencia y permitir comparar las remuneraciones de los cargos públicos locales en todo el país. "A pesar de ello, San Fernando no ha cumplido con esta obligación ni en 2024 ni en 2025, lo que sitúa a nuestra ciudad en una posición preocupante en materia de transparencia económica. De hecho, en el listado de municipios incumplidores San Fernando es el mayor en población de Andalucía y el cuarto de España".

La falta de envío de la información salarial implica que, hoy en día, el portal ministerial no ofrece datos sobre cuánto cobra la alcaldesa Patricia Cavada por su cargo en San Fernando durante 2024, afea AxSí a la regidora. "Mientras cientos de consistorios cumplen reportando incluso sueldos simbólicos o nulos, nuestro Ayuntamiento ha optado por el silencio administrativo en este aspecto. Conviene señalar que no existe por ahora un régimen sancionador efectivo para castigar a los alcaldes o gobiernos locales que incumplen esta remisión de datos. Sin embargo, la ausencia de penalización no exime de responsabilidad: la transparencia municipal queda en entredicho y los isleños desconocen por canales oficiales un dato tan relevante como las retribuciones de su máxima representante pública".

Para AxSí, este déficit de transparencia en San Fernando bajo el mandato de Cavada "no sólo afecta a las estadísticas nacionales, sino que también daña la confianza de la ciudadanía".

"Organismos independientes y medios de comunicación que analizan la transparencia de las administraciones públicas han advertido que más del 15% de los ayuntamientos españoles no cumplieron con informar de los sueldos de sus alcaldes en el último año y San Fernando desgraciadamente forma parte de ese grupo opaco. Para un municipio de casi 100.000 habitantes, esta situación resulta especialmente alarmante, máxime cuando en ejercicios anteriores el sueldo de la alcaldesa isleña figuraba entre los más elevados de la provincia tras subir los sueldo hasta un 17% al principio del mandato. La transparencia en las cuentas públicas –ya sea en salarios, presupuestos o contrataciones– es un pilar fundamental de la buena gobernanza, y su falta reiterada refleja una mala gestión y desidia por parte del gobierno local", explica el andalucista.

"Nos preguntamos qué esconde Cavada, cuál es la razón para no trasladar estos datos a un Ministerio además de su mismo color político. Instamos al gobierno de Cabada a corregir de inmediato esta deficiencia: exigimos que San Fernando remita sin más demoras la información salarial pendiente al Ministerio competente y se comprometa públicamente a cumplir con todas las obligaciones de transparencia en adelante", denuncian los andalucistas.