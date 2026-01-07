AxSí exige la retirada del presupuesto de San Fernando para 2026 "por ilegal, irreal y socialmente irresponsable"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha pedido la retirada de la propuesta de presupuestos municipales de 2026 -ya aprobada inicialmente por el Pleno- al considerar que se trata de "un proyecto ilegal, econonómicamente irreal y profundamente alejado de las necesidades reales de San Fernando".

En sus alegaciones las nuevas cuentas municipales, el andalucista insiste en que el presupuesto "debe ser retirado en su totalidad por incumplir de forma reiterada la legislación vigente, comenzando por los plazos legales de elaboración y aprobación, y continuando por la ausencia absoluta de participación ciudadana".

"Es inaceptable que, un año más, se traiga a Pleno el documento económico más importante del Ayuntamiento sin procesos participativos, sin convocar el Consejo de Participación Ciudadana y vulnerando tanto la ley andaluza como el propio reglamento municipal", ha afirmado en una nota.

El concejal ha subrayado que el presupuesto vuelve a llegar con informe desfavorable de Intervención y con previsiones de ingresos claramente infladas. De hecho, cita literalmente dicho informe al referir que los ingresos corrientes del capítulo 1 presentan una sobreestimación superior al millón de euros y el proyecto se formula en situación de desequilibrio inicial, recurriendo a ingresos financieros para cubrir gasto no financiero. "Esto no es una opinión política: es una advertencia técnica clara de que el presupuesto nace viciado y con riesgo de incumplir la estabilidad presupuestaria", ha recalcado Romero.

Fachada del Ayuntamiento de San Fernando

El portavoz denuncia que el gobierno municipal persiste en una forma de gobernar basada "en la ficción contable y en la irresponsabilidad financiera", utilizando deuda para sostener gasto corriente mientras se desatienden los principios constitucionales de equilibrio, eficiencia y asignación justa del gasto público. "Un presupuesto así no sólo es impugnable, sino peligroso para la salud financiera del Ayuntamiento", ha advertido.

Junto a la enmienda a la totalidad, el concejal ha presentado una batería de propuestas concretas para corregir las partidas "más sangrantes" del proyecto ante la seguridad de que el gobierno local no lo va a retirar. Entre ellas destacan el refuerzo urgente de las políticas sociales, con un incremento real de las ayudas de emergencia y del apoyo a entidades sociales; el apoyo decidido a autónomos, comerciantes y pymes; mayores recursos para el mantenimiento de colegios públicos; y una apuesta seria por el mantenimiento urbano, el alumbrado público, el saneamiento, las zonas verdes y los barrios, "hoy claramente abandonados", denuncia en su comunicado.

Romero ha denunciado también los recortes en deportes, seguridad ciudadana y empleo, proponiendo la puesta en marcha de un plan municipal de empleo en obra pública para combatir unas tasas de paro superiores al 20%. "Mientras se recorta en lo esencial, el presupuesto vuelve a inflar partidas de fiestas, propaganda y eventos. Es una elección política muy clara y profundamente equivocada", ha señalado.

De esta manera, propone aplazar inversiones que no son prioritarias en el momento actual para destinar esos recursos a mejorar el estado de la ciudad, alumbrado, saneamiento urbano, bibliotecas, personas sin hogar y ampliar el parque público de vivienda en alquiler social atendiendo a las más de 5.000 personas inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida y a las personas sin hogar. "El acceso a la vivienda y la dignidad de los servicios públicos no pueden seguir subordinados al marketing político", ha subrayado el portavoz.

Finalmente, Romero insiste en que todavía hay margen para rectificar y elaborar unas cuentas realistas, legales y centradas en las personas. "San Fernando necesita un presupuesto serio y honesto, no otro ejercicio de propaganda pagado con el bolsillo de los isleños", indica el portavoz.