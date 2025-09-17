AxSí exige la dimisión de la concejala María José Foncubierta "por el caos en la Policía Local de San Fernando"

El coportavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí (AxSí), Lolo Picardo, ha denunciado la situación límite que atraviesa la Policía Local de San Fernando como "consecuencia de la nefasta gestión" de la delegada de Desarrollo de la Administración y responsable de Seguridad Ciudadana, María José Foncubierta, "cuya falta de planificación, diálogo y respeto a los derechos de los trabajadores ha provocado un escenario insostenible que repercute directamente en la seguridad ciudadana".

Entre las causas que motivan la exigencia de dimisión de Foncubierta, Picardo enumera las siguientes. En primer lugar se encuentra la disolución del servicio de Policía de Barrio, adoptada de manera unilateral y sin consenso con los sindicatos, generando un clima de conflicto entre mandos y agentes.

Continúa este listado una sentencia judicial condenatoria contra el Ayuntamiento, que ha sido obligado a abonar salarios, cotizaciones y costas procesales tras dejar sin retribución a un funcionario policial durante más de mes y medio, con el consiguiente perjuicio económico para la tesorería pública municipal.

Otro motivo son las prácticas sistemáticas de abandono institucional, que incluyen la denegación de adaptaciones laborales y la falta de valoración de puestos de segunda actividad, vulnerando derechos fundamentales y provocando un malestar generalizado en la plantilla.

Entre estas causas también se encuentra el desmantelamiento del Servicio de Tráfico y Señalización, que ha pasado de contar con un equipo estable a sobrevivir con un solo agente o ninguno, dejando sin atender trámites esenciales y repercutiendo en la seguridad vial.

AxSí también advierte sobre una plantilla de la Policía Local exhausta e incompleta, obligada incluso a registrar solicitudes formales de adecuación de funciones ante la falta de respuesta institucional, lo que ha derivado en servicios sin cubrir: reservas de vía sin señalizar pese al pago de tasas, bloqueos en trámites, emergencias sin coordinar y eventos extraordinarios sin garantizar la seguridad.

La formación también destaca el silencio administrativo y la ausencia de diálogo del equipo de gobierno de Cavada, que han llevado a los sindicatos a advertir de futuras acciones legales y sindicales ante el deterioro progresivo del servicio. Además, no ofrecen respuesta a las solicitudes de asistencia jurídica de los agentes ni abonan las facturas a los letrados que los representan desde hace más de cuatro años. También han dejado de abonar facturas con las retenciones de crédito aprobadas.

Mención aparte merecen la falta de uniformidad en la plantilla desde 2021, sin contestar a ninguno de los escritos sindicales en los que se solicita, y un parque móvil muy deteriorado, que incluso ha obligado a dar servicio a la playa de Camposoto con un vehículo de Protección Civil.

También se han abandonado las prácticas de tiro, desde diciembre de 2022, y tampoco se llevan a cabo reconocimientos médicos por la carencia de empresa de prevención de riesgos laborales, ni se analizan los accidentes laborales. Llama la atención la dejadez a la hora de crear un reglamento para que se pueda acceder a los diferentes puestos y servicios en condiciones de igualdad.

“Para AxSí, esta acumulación de negligencias refleja una falta absoluta de voluntad política y de planificación en la gestión de los recursos humanos, situando a la Policía Local en un estado de colapso que perjudica tanto a los profesionales que velan por la seguridad como al conjunto de la ciudadanía isleña. Por todo ello, Andalucía por Sí exige la dimisión inmediata de María José Foncubierta, responsable directa de este caos en materia de seguridad ciudadana, y reclama al gobierno municipal la puesta en marcha urgente de un plan de reorganización realista, dotado de medios humanos y técnicos suficientes, que garantice un servicio policial eficaz, digno y al nivel que merece San Fernando”, subraya Picardo.