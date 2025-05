El SPLI insiste en que no se renueva la uniformidad de la Policía Local de San Fernando desde 2022

San Fernando/El Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI) ha vuelto a insistir, a través de un comunicado, en que desde 2002 no se he renovado la uniformidad reglamentaria de la plantilla de la Policía Local de San Fernando. El sindicato indica que además esta situación se ve agravada por el hecho de que no se hayan entregado chalecos antibalas desde 2018 y que ni en 2023 ni en 2024 se hayan contado con partidas presupuestarias para dicha uniformidad.

“El artículo 59 del acuerdo de mejoras vigente aplicable al personal funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento de San Fernando, publicado en el BOP Cádiz el 26 de junio de 2007, regula que cada año la ropa de trabajo de verano se entregará entre los meses de abril y mayo y la de invierno entre los meses de septiembre y octubre. Sin embargo no se conoce hasta la fecha el pliego de condiciones que han de regir la uniformidad de la Policía Local de 2023 y 2024 y, con un retraso considerable, en el 2025. Lo que supone otro incumplimiento del gobierno municipal y, sobre todo, la inacción por parte de la delegada de Policía Local con las condiciones de trabajo de sus funcionarios municipales, en cuanto a la periodicidad y plazos en la renovación de cada prenda estipulada,, máxime ahora, con las inclemencias meteorológicas y eventos extraordinarios”, señala el SPLI.

“Además en los pasillos de la administración se ha informado que tanto el vestuario del año 2023 como del año 2024 se ha perdido, lo que supone que las promociones ultimas no tengan ni uniformidad ni dotación,. Además, el 40% de la plantilla sigue sin chalecos antibalas, tan necesarios para la seguridad y prestación del servicio, incluso en estas fechas pasadas de Semana Santa, en las que se recordó que aún seguimos en alerta 4 y la necesidad de portar dicho chaleco antibalas”, continúa el sindicato.

El SPLI explica que la última uniformidad de la Policía Local se contrató en el año 2019, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por un periodo de cuatro años (2019 y 2020, con una prorroga para 2021 y 2022), sin que todavía se conozca en el Ayuntamiento la iniciación del nuevo expediente administrativo para la contratación pública de la uniformidad de 2025 con la pérdida de la de los años 2023 (240.000 euros) y 2024 (480.000 euros).

El sindicato recuerda que el 15 de junio de 2022 se aprobó modificar el acuerdo vigente para otorgar un sistema de puntos de cara a dotar de las prendas de vestuario y uniformidad necesarias a la plantilla. “Acuerdo también desaparecido según los pasillos administrativos por la dejación de la delegada de Policía Local María José Foncubierta. Dicho acuerdo entre Ayuntamiento y sindicatos, para su validez y eficacia, fue tratado mediante propuesta en el Pleno y aprobado por unanimidad el 24 de noviembre de 2022”, asegura el comunicado.

El SPLI denuncia que los agentes nuevos de reciente ingreso que no tienen ningún tipo de prendas de repuestos y que los agentes mas veteranos, por modificación de tallas o desgaste, no cuentan con el uniformidad adecuada. “¿Que ocurre con el dinero destinado a dichos fines de adquisición de ropa y material ?”, se pregunta el sindicato.

“Esto demuestra la incapacidad de gestión de la Alcaldía para hacer cumplir las decisiones adoptadas en Pleno y supone una irresponsabilidad de su delegada de Policía Local en materia de seguridad y salud laboral, al retrasar otro año más, y van 3 años, la entrega de la uniformidad en plazo. Incumplen de forma sistemática los preceptos legales, incluso en base a la ley de Policía Locales de Andalucía 6/2023, de la situación de prevención de riesgos laborales al no tener tan siquiera contratado una empresa de prevención de riesgos tal y como estipula las legislaciones estatales y autonómicas”, indica el SPLI.