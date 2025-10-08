AxSí denuncia "el uso abusivo y desproporcionado" de los contratos menores en el Ayuntamiento de San Fernando

El portavoz del grupo municipal AxSí en San Fernando, Fran Romero, ha denunciado el "uso abusivo y desproporcionado" que el gobierno local del PSOE está haciendo de los contratos menores. "Hablamos de un procedimiento que debería emplearse sólo en circunstancias excepcionales, pero que aquí se ha convertido en la norma para adjudicar todo tipo de gastos, sin suficiente transparencia ni control público", ha subrayado.

Romero ha explicado que transcurrido la mitad del mandato entre julio de 2023 y junio de 2025, Cavada ha adjudicado un total de 861 contratos menores, que suman más de 6,47 millones de euros con IVA. "Lo verdaderamente preocupante es que más de la mitad de ese dinero, un 54,64% del total, se ha gastado en fiestas y propaganda, cuando los isleños esperan soluciones reales a problemas cotidianos que llevan demasiado tiempo desatendidos", ha señalado.

El portavoz de AxSí San Fernando ha detallado que, de esa cifra global, más de 2,18 millones de euros se han dirigido a eventos, actuaciones y celebraciones. "Estamos hablando de un tercio del presupuesto de estos contratos destinado a festejos varios. Todo ello configura un modelo de gestión desequilibrado, en el que se prioriza el escaparate frente a las verdaderas necesidades de San Fernando", lamenta Romero.

A lo que abunda que más de 1,34 millones se han destinado a propaganda. "En otras palabras, más de uno de cada cinco euros que Cavada gasta en contratos menores se invierte en su propia promoción y no en atender a la ciudadanía", ha advertido el portavoz.

Romero ha insistido en que este modo de proceder refleja "un estilo de gobierno marcado por el electoralismo y la opacidad". "El PSOE ha convertido lo que debía ser un recurso limitado en su instrumento preferido: un camino rápido y discreto para adjudicar contratos, sin abrir suficiente competencia ni permitir que otros proveedores puedan optar en igualdad de condiciones. Es un uso inaceptable de los recursos municipales, porque mientras se derrochan fondos en festejos y propaganda, las instalaciones deportivas se deterioran, los barrios siguen sin el mantenimiento adecuado y servicios esenciales como la emergencia social, el cuidado de las zonas verdes, la limpieza o el alumbrado público empeoran", ha denunciado.

"Defendemos un modelo de gestión más justo, transparente y equilibrado entre las cuestiones esenciales y lo accesorio. Apostamos por planificar con antelación las contrataciones municipales para evitar la reiteración abusiva del contrato menor, establecer límites estrictos al gasto en propaganda, reorientar las partidas hacia necesidades reales de los isleños y crear un portal ciudadano de contratos menores para que cualquier vecino pueda conocer en qué se gasta cada euro", ha explicado el portavoz.