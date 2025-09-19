AxSí San Fernando afirma que “Cavada no ha hecho los deberes de historia a la hora de proponer fecha para el acto de reconocimiento a los Hijos Predilectos, Adoptivos y Medallas de la Ciudad”

El Grupo Municipal AxSí ha lamentado el desconocimiento sobre la propia historia de la ciudad que ha mostrado el equipo de gobierno de Cavada a la hora de proponer fecha, el 18 de noviembre, para el acto de reconocimiento a las personas e instituciones que sean distinguidas con los títulos de Hijo Predilecto o Adoptivo o las Medallas de la Ciudad. El equipo de gobierno de Cavada justificaba su elección argumentando que el 18 de noviembre de 1813 la Junta Suprema Central y el Consejo de Regencia concedieron a la Villa de la Real Isla de León el título de Ciudad de San Fernando y que, por lo tanto, se trataba de una fecha con “valor simbólico”.

“Parece ser que Cavada y los suyos no han hecho los deberes de historia, ya que el decreto por el cual se le concedió a la Villa de la Real Isla de León el título de ciudad, con la denominación de San Fernando, estaba fechado el 27 de noviembre de 1813, no el 18. Y no hay que irse muy lejos para comprobarlo, en la puerta de la misma Iglesia del Carmen hay una placa conmemorativa del bicentenario de esta efemérides en la que se puede leer bien claro el 27 de noviembre como fecha del decreto”, indica la formación.

"Tampoco podemos esperar más de un gobierno socialista que inició su primer mandato de mayoría absoluta en 2019 utilizando para promover la festividad local del 24 de Septiembre una imagen que se olvidaba de San Fernando, en la que el protagonista era el monumento a la Pepa de Cádiz y el mensaje se refería a la Constitución de 1812 en lugar de a las Cortes de la Real Isla de León de 1810”, continúa el grupo municipal.

Por último, los andalucistas subrayan que, una vez más y ante una pobre programación municipal que no resiste comparativa con las de antaño, “es la gran labor de los colectivos vinculados a esta fiesta la que vuelve a salvar el 24 de Septiembre”. “Solo hay que ver el estado de abandono del Sitio Histórico Puente Suazo para comprobar lo poco que le importa a Cavada nuestra fiesta local. Le pedimos a la alcaldesa que tome conciencia de la importancia del 24 de Septiembre, que ahora cumple veinticinco años, aniversario que ha ignorado completamente, y que trabaje para que San Fernando recupere un Espíritu del Diez que despertó y creció al abrigo de un gobierno andalucista”, finaliza AxSí.