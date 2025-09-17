San Fernando tendrá su día 'oficial' para hacer entrega de los reconocimientos de Hijo Predilecto, Adoptivo o Medallas de la Ciudad

El Ayuntamiento de San Fernando está trabajando en un nuevo reglamento municipal que permita que en nuestra ciudad exista un día oficial, concreto en el calendario, para la celebración de un acto de reconocimiento a las personas e instituciones que sean distinguidas con los títulos de Hijos Predilectos o Adoptivos o con la Medalla de la Ciudad.

La fecha que se propondrá para este acto es el 18 de noviembre, por su valor simbólico y su vínculo con la historia de San Fernando. Ese mismo día, en el año 1813, la Junta Suprema Central y el Consejo de Regencia concedieron a la Villa de la Real Isla de León el título de Ciudad de San Fernando.

No obstante, el gobierno municipal subraya que esta elección no está cerrada y que deberá ser objeto de consenso y diálogo tanto con los grupos de la Corporación Municipal como con el Consejo de Participación Ciudadana y los colectivos sociales.

La propuesta -explica el ejecutivo en un comunicado- "surge de la necesidad de dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes que llegan al Ayuntamiento de manera permanente, ya sea de asociaciones, plataformas, entidades o de particulares, que reclaman el reconocimiento público a personas que han destacado en diferentes ámbitos de la vida social, cultural, intelectual, empresarial o humana de la ciudad".

"San Fernando cuenta con una ciudadanía que ha aportado y sigue aportando mucho a su desarrollo y a su proyección exterior y son numerosos los casos de personas que, por su trayectoria o por hechos puntuales de especial relevancia, merecen este tipo de distinción institucional. El objetivo es contar con un marco claro y con una jornada señalada en la que, de manera solemne, la ciudad se mire en el espejo de quienes representan lo mejor de su identidad y de su compromiso con la sociedad.

Entre cinco y diez Medallas de la Ciudad cada año

En este sentido, el gobierno municipal ha elaborado ya un borrador de reglamento que recoge los criterios y requisitos que regirán la concesión de estas distinciones. El planteamiento que se está estudiando es que cada año se pueda nombrar a un Hijo Predilecto, que se valore la posibilidad de otorgar la distinción de Hijo Adoptivo en los casos que se considere conveniente y que también exista la opción de concederlos de manera póstuma, lo que permitiría compatibilizar hasta dos nombramientos en un mismo acto.

Además, se prevé que cada edición de esta ceremonia contemple la entrega de entre cinco y diez Medallas de la Ciudad. Estas cifras, en cualquier caso, quedarán definidas en el reglamento definitivo y siempre supeditadas a la necesaria búsqueda de consenso entre todas las partes implicadas.

La idea que se persigue es consolidar un día institucional "que tenga la fuerza simbólica suficiente para que los isleños lo sientan como propio, y que permita reconocer públicamente la labor de quienes han contribuido al progreso, la cultura, la convivencia, la solidaridad o el prestigio de San Fernando".

"Se trata -explica el Ayuntamiento isleño- de dar forma a una tradición que otras instituciones ya tienen consolidada, como es el caso de la Junta de Andalucía con la celebración del 28 de Febrero, Día de Andalucía, o la Diputación de Cádiz con la conmemoración del 19 de marzo, Día de la Provincia.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, destaca que "se está trabajando en la definición del procedimiento a seguir para que, cada año, se rinda homenaje a quienes merecen ser recordados por su entrega, su talento, su generosidad o su trayectoria". "Será un día en el que la ciudad, de forma colectiva, reconozca a quienes la engrandecen y contribuya a fortalecer los lazos de identidad y de orgullo compartido entre todos sus vecinos y vecinas", ha argumentado la regidora.

Una vez revisada la propuesta de reglamento en el que se ha trabajado se contempla un proceso de exposición pública y la participación activa tanto de la ciudadanía como de los grupos políticos, con el fin de enriquecer y perfeccionar el borrador del reglamento.

El gobierno municipal quiere que este mecanismo sea fruto de "un amplio consenso" y que, por tanto, cuente con el respaldo de la Corporación, de los agentes sociales y de los órganos de participación ciudadana para que antes de que finalice el año se pueda tener la aprobación inicial de la nueva norma.