A Pleno la Medalla de la Ciudad para la Policía Nacional y el reconocimiento de José Manuel Porras como Hijo Predilecto de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando continúa con la tramitación del expediente para que José Manuel Porras sea nombrado, a título póstumo, Hijo Predilecto de la Ciudad, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones. La propuesta será elevada a la próxima sesión plenaria de este mes de septiembre, tras recibir un amplio respaldo que se ha materializado en numerosas adhesiones, no solo de entidades y vecinos de San Fernando, sino también de distintos puntos de España.

Esta distinción se concede en reconocimiento a su dilatada trayectoria de más de cuatro décadas de dedicación a la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual y otras discapacidades, así como de sus familias. Un compromiso vital que lo convirtió en un referente en el ámbito asociativo y en la lucha por la inclusión y la igualdad de oportunidades.

De igual manera, se verá en el próximo pleno el expediente para la concesión del título de Medalla de la Ciudad de San Fernando al Cuerpo de Policía Nacional que tiene como objetivo rendir un merecido homenaje a esta institución en reconocimiento a sus doscientos años de historia al servicio de la ciudadanía. Se destaca en este reconocimiento su firme compromiso con la defensa de los derechos y libertades, así como la labor constante que desarrolla en favor de la seguridad, la convivencia y el bienestar social.

"Asimismo, se pone en valor la huella que ha dejado a lo largo del tiempo en San Fernando, donde ha prestado destacados servicios, consolidando una estrecha y significativa vinculación con el pueblo isleño", detalla el gobierno municipal en un comunicado.

Encuentro con Braulio González

Por otro lado, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido un encuentro con Braulio González Vidal, vecino muy querido de la ciudad, junto a representantes de la plataforma ciudadana Pro Hijo Adoptivo Braulio González. La propuesta, elevada al Consistorio por el Club Natación San Fernando, reconoce la excepcional trayectoria personal, militar y deportiva de González Vidal.

La regidora ha destacado que "su hoja de servicios, tanto en el ámbito militar como civil, es intachable e inagotable, siempre al servicio de San Fernando y de sus deportistas". En el encuentro estuvieron presentes, además de la alcaldesa y el propio Braulio González, los empresarios Adriano de Ory Cristelli, Antonio Jesús Sánchez Macías y el presidente del Club de Natación, Clemente Ruiz.

Encuentro de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, con Braulio González / Ayuntamiento San Fernando

Nacido en Pontevedra y afincado en San Fernando desde 1959, desarrolló su carrera militar en el Cuerpo de Infantería de Marina Española, al tiempo que se integró plenamente en la vida de la ciudad, mostrando desde el primer instante un firme compromiso con La Isla y sus vecinos.

Su vinculación con el extinto Patronato de Deportes Municipal y con la Junta de Deportes de la Armada ha sido decisiva para el desarrollo del deporte isleño. Gracias a su impulso y dedicación, San Fernando pudo disponer de instalaciones como El Castillito o los campos de la Junta de Deportes, además de acoger campeonatos y ligas que fortalecieron la cooperación entre la Armada y la ciudad.

"Braulio González Vidal ha sido un referente como deportista, organizador y promotor de actividades deportivas, contribuyendo de forma decisiva a la calidad, popularidad y expansión de distintas modalidades en San Fernando. Su labor incansable ha favorecido el crecimiento y reconocimiento del deporte local, proyectando sus valores más allá de las fronteras de la ciudad", ha destacado el Ayuntamiento isleño.