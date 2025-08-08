ASIHTUR entrega los premios de la XI Ensaladilla en Ruta de San Fernando

El presidente de La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (ASIHTUR), Juan López, presidió el pasado miércoles en el Molino de Mareas del Zaporito la entrega de premios de la undécima edición de 'Ensaladilla en Ruta', que se desarrolló entre los pasados 6 y 15 de junio y en la que participaron 16 establecimientos asociados. Dicha ruta, organizada por ASIHTUR, contó con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando y la Diputación de Cádiz y tuvo a la cerveza La Cañaílla, de Cervezas Blanca y Verde, como bebida oficial. Los premiados salieron de la cata a ciegas que, por parte de un jurado especializado, tuvo lugar la tarde del pasado jueves 5 de junio en el Molino de Mareas del Zaporito.

De esta forma, recibieron sus premios los siguientes establecimientos. El primer premio fue a parar ex aequo a La Morrua, por su perla del estero, y a la Ceterilla del Zaporito, por su tuna ball de ensaladilla del mar. El segundo premio fue para 'Pa Picar', por su ensaladilla del plato al mar, y el tercer premio para La Tascona, por su maki en tjempura de ensaladilla de encurtidos y anchoas. Todos ellos recibieron un cuadro conmemorativo y a los dos primeros premios también se les entregó sendos viajes al Castillo de Sancti Petri por cortesía de Cervezas Blanca y Verde. Esta ruta es una de las más exitosas del extenso calendario de actividades de ASIHTUR.