Arranca el nuevo curso escolar en San Fernando con la vuelta al cole de más de 6.500 alumnos

4.739 alumnos de Primaria y 1.841 del segundo ciclo de Infantil han vuelto este miércoles a las clases en San Fernando en una mañana que se ha desarrollo sin incidencias y que, en los centros educativos, se ha planteado como una jornada de adaptación. Sobre todo, con los más pequeños. Horarios más reducidos, profesores disfrazados y hasta confeti en la puerta de algunos colegios han intentado minimizar el impacto que supone el regreso a la rutina escolar tras las vacaciones de verano. Pero también se han visto caras de ilusión y entusiasmo a la hora de despedirse de los padres y abuelos y, ya con las mochilas al hombro, entrar en los centros para reencontrarse con los compañeros de curso.

De los 6.580 niños que han dado comienzo en La Isla al nuevo curso escolar, hasta 575 acceden por primera vez a los colegios al iniciar el segundo ciclo de Educación Infantil. La cifra, una vez más, pone de manifiesto realidad del descenso de la natalidad, que tiene en los centros educativos su mejor escaparate. Este año, la vuelta a clases se realiza con 322 alumnos menos que el año pasado. Y también con un colegio menos, que precisamente ha cerrado sus puertas por falta de niños: Los Esteros, en la barriada Bazán.

Entre las actuaciones en materia de infraestructuras educativas que acompañan la puesta en marcha del nuevo curso escolar figura la obra que permitirá el regreso del comedor al CEIP San Ignacio y evitará que los alumnos tengan que desplazarse a otro colegio cercano a la hora del almuerzo. La adecuación del office está terminada por el Ayuntamiento de San Fernando aunque queda todavía pendiente la adecuación de mobiliario y electrodomésticos por parte de la Agencia Publica Andaluza de Educación (APAE). Así que, de momento, el curso ha arrancado sin el comedor en el San Ignacio pero con la esperanza de que este problema -que tanto dio que hablar en el curso pasado- se resuelva en pocos días.

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha visitado el colegio Almirante Laulhé en este primer día de clases para arropar a la comunidad educativa en el inicio del nuevo curso escolar, momento que ha aprovechado para insistir en "la importancia que tiene la educación pública como uno de los pilares fundamentales de la igualdad de oportunidades y, sobre todo, de la superación y el crecimiento de nuestras sociedades".

La regidora ha aprovechado también para destacar la vocación docente del profesorado. "Uno de los grandes elementos con los que cuenta la educación es, precisamente, el capital humano, quienes, más allá de su profesión, dedican el tiempo a educar a los niños, a inculcarles valores, a prepararse, a dinamizar los centros, a hacer que al final el conocimiento entre en ellos de una manera fácil y cómoda y. en muchas ocasiones, incluso, de una manera lúdica, que es quizás la mejor manera, quizás, de aprender", ha afirmado al reconocer el trabajo de los docentes.

Mochilas colocadas en el patio de un colegio de San Fernando (CEIP Almirante Laulhé), en la vuelta al cole / D.C.

En correspondencia a esa entrega, Cavada ha apelado a "las responsabilidades que tienen los gobiernos locales y autonómicos para que las infraestructuras estén a la altura de la calidad del profesorado de las escuelas de San Fernando".

Así, ha asegurado que por parte del Ayuntamiento de San Fernando, a lo largo del verano, se ha intensificado la puesta a punto de los colegios "para que estén en las mejores condiciones posibles".

Por un lado, se ha referido a las mejoras aplicadas a los contratos de mantenimiento -pintura, albañilería y carpintería- de colegios, en su mayoría antiguos, lo que requiere de permanente esfuerzo por parte del Consistorio para asegurar que estén en condiciones. También ha aludido al nuevo contrato de limpieza "en perspectiva", que supondrá un incremento del 67% en su presupuesto, no solo para aumentar las horas de limpieza sino también las condiciones de la plantilla.

Y por otro lado, la alcaldesa se ha referido a las actuaciones acometidas para conseguir entornos más seguros en las proximidades de los colegios a través del repintado de los pasos de peatones. A ello se suma el papel de Protección Civil a las puertas de los colegios, para garantizar que tanto la entrada como salida de los colegios discurre sin incidencias.

Cavada ha aprovechado el comienzo del nuevo curso para anuciar que "ya en los próximos días" darán comienzo las actuaciones previstas en los colegios Constitución y Elcano. En el primero, para la reforma del patio y repavimentación del acceso al centro. Y en el segundo también para la reforma de los patios de Infantil. También ha querido destacar la inversión "de más de 500.000 euros" para la reforma de las pistas deportivas de los centros escolares que está prevista en la ciudad.