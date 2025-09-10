El Ayuntamiento de San Fernando quiere dar un uso "social y cultural" al colegio Los Esteros, que ha cerrado por falta de alumnos

El Ayuntamiento de San Fernando tiene intención de dar un uso "social y cultural" a las instalaciones municipales del colegio Los Esteros, toda vez que el centro educativo cerró sus puertas al término del pasado curso escolar por la falta de alumnos. Sería, además, un espacio "que permitirá dinamizar al barrio de la Bazán", según ha explicado la alcaldesa, Patricia Cavada, al ser preguntada por este medio por el futuro de estas dependencias en el acto que ha dado inicio al nuevo curso escolar.

La alcaldesa isleña, en este sentido, ha precisado que desde el Ayuntamiento "ya se está trabajando en configurar un proyecto que permita su utilización y como edificio público y que permita también generar actividad y dinamización en la zona".

Por el momento, y dado que el colegio ya está sin uso, se ha reforzado la seguridad durante el verano al dotarlo de un sistema de alarma y se ha solicitado a la Junta de Andalucía a que proceda a la retirada de todo el mobiliario, material y equipamiento que es titularidad de Educación (aulas, mesas, libros y demás enseres).

Para que el Consistorio isleño pudiera dar uso a estas dependencias, aún siendo de titularidad municipal, es necesario además cumplimentar un trámite para desafectar el edificio, ya que en principio está destinado a cubrir necesidades educativas. "No es un trámite demasiado farragoso y, desde hace semanas, estamos ya en conversaciones con la secretaria general de la Delegación Territorial de Educación para poder hacerlo lo antes posible", ha explicado Cavada.

La idea -aunque la alcaldesa ha preferido no concretar hasta que no esté el proyecto- es que tenga ese uso "cultural y social" que beneficie a toda al ciudad y, por ende, permita "dinamizar el barrio" al modo de un centro cívico, si bien tampoco ha querido emplear esta expresión por implicar una catalogación "concreta y técnica" que no se ajusta exactamente a los planes del gobierno municipal.

La asociación de vecinos de la barriada Bazán, al materializarse el cierre del colegio del barrio, solicitó al Ayuntamiento que le diera uso como centro de mayores dada la avanzada edad de la mayoría de los residentes en la zona y las necesidades que en este sentido tenían.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía anunció en el pasado mes de enero el cierre del colegio Los Esteros y la integración de su alumnado en el CEIP Cecilio Pujazón ante la notable disminución de su alumnado en los últimos años.

El CEIP Los Esteros -explicaba entonces Educación- ha experimentado una progresiva pérdida de alumnado, pasando de 176 alumnos en el curso 2013/14 a solo 22 en el presente curso 2024/25, con una previsión de 15 alumnos para el próximo año, lo que supone un descenso del 93% del alumnado en los últimos doce años.