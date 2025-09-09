San Fernando comienza el curso escolar con 322 alumnos menos en las clases

4.739 alumnos de Primaria y 1.841 del segundo ciclo de Infantil volverán este miércoles a clase para dar comienzo al nuevo curso escolar en San Fernando. La cifra, una vez más, pone de manifiesto la realidad que brinda el descenso de la natalidad, que tiene en los colegios su mejor escaparate desde hace ya varios años.

De hecho, uno de los aspectos más significativos de esta vuelta al cole en La Isla es que el nuevo curso arranca con un colegio menos: Los Esteros, que echó el cierre a finales de junio ante la ausencia de alumnos. Los que había en el centro se han integrado en el CEIP Cecilio Pujazón. Y, precisamente, la asociación de vecinos del barrio (Bazán) ha pedido las instalaciones para darle uso como centro de mayores, lo que no deja e ser significativo.

En total, entre Infantil y Primaria -sin contar con el alumnado de necesidades educativas especiales- el número de alumnos que este miércoles darán commienzo al curso 2025-26 asciende en San Fernando a 6.580, según los datos oficiales que maneja la Delegación Territorial de Educación. El año pasado, la cifra era de 6.902 alumnos, así que en las aulas de los centros educativos isleños se contabilizan 322 niños menos con solo un año de diferencia.

En septiembre de 2023, la cifra era de 7.288 alumnos en cifras totales. Y no hay que remontarse muy atrás en el tiempo para tomar referencia que permita valorar con perspectivas estas cifras. En septiembre de 2021 se hablaba en el primer día de clase en San Fernando del regreso de 8.117 alumnos. Lo normal, a lo largo de la última década, había sido precisamente eso, estar por encima de los 8.000 escolares.

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en San Fernando se registraron en 2022 -año en el que nacieron los niños que se incorporan en este curso a los colegios (al primer curso del segundo ciclo de Infantil) - un total de 578 nacimientos frente a 836 defunciones. De hecho, son 575 los nuevos alumnos que por primera vez se incorporarán este miércoles a los 25 colegios de San Fernando. Eso supone una media de 23 alumnos por centro educativo.

En San Fernando nacen ya menos de 6 niños por cada mil habitantes. La tasa bruta de natalidad, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se fijó en 5,97 nacimientos en 2023 (nacieron 561 niños). No supone mucha diferencia con respecto al año anterior -era de 6,14- pero si se compara con el dato de hace una década se pone de manifiesto claramente cómo ha caído en picado el número de niños nacidos en la localidad. De hecho, en 2014 esa tasa era de 9,14 (niños nacidos por cada mil habitantes).