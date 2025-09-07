Más de 23.000 alumnos de la Bahía se preparan para la vuelta al cole

Comienza un nuevo curso escolar. El próximo miércoles los colegios de la provincia volverán a abrir sus puertas a miles de alumnos, que volverán a echar mano a sus mochilas en una jornada que marcará definitivamente en las ciudades el regreso de la rutina tras el descanso estival.

En el marco de la Bahía –sin contar a la capital gaditana– se espera, según los datos de la Delegación Territorial de Educación, el regreso de 23.015 escolares a las aulas de segundo ciclo de Infantil y de Primaria: 6.933 en Chiclana, 6.689 en El Puerto de Santa María, 6.580 en San Fernando y 2.813 en Puerto Real. Los datos oficiales se conocerán este lunes, si bien salta a la vista que el descenso de la natalidad se nota más que nunca en los centros escolares. Por ejemplo, en San Fernando, la falta de alumnos ha obligado ya cerrar un colegio publico: Los Esteros. El curso, en el caso isleño, comienza con 322 alumnos menos que hace un año.

Concretamente, en El Puerto se contabilizan 4.859 alumnos en Primaria y 1.830 en Infantil. En Chiclana son 4.954 en Primaria y 1.979 en Infantil. Del mismo modo, en San Fernando, el número de alumnos de Primaria asciende a 4.739, a los que hay que sumar los 1.841 de Infantil. Y, por último, en Puerto Real, el curso arranca con 2.011 alumnos de Primaria y 802 de Infantil.

Aunque el regreso a las aulas llega también con mejoras para el profesorado. Tras el acuerdo alcanzado en el pasado mes de julio entre la Junta de Andalucía y los principales sindicatos del sector —ANPE, CSIF y UGT— se prevé la puesta en marcha en este curso de medidas como la reducción del horario lectivo, la posibilidad de teletrabajo y una menor carga burocrática. Igualmente, se contempla la bajada progresiva de la ratio de alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil.

En Secundaria, de esta forma, el profesorado pasará de 20 a 18 horas semanales frente al alumnado, mientras que en Primaria el máximo será de 23 horas. Esta medida comenzará –según se anunció en su momento– se aplicará desde este mismo mes de septiembre y permitirá a los docentes dedicar más tiempo a la planificación, evaluación y formación continua, salvo sesiones de evaluación oficiales y atención a las familias. El horario regular semanal de permanencia será de 28 horas.

En dicho acuerdo, se establecía también un calendario para la reducción progresiva de la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil, fijándola en 22 alumnos por aula como máximo. Actualmente, la ratio se sitúa en 25, aunque en algunos centros llega a superarse.

Entre las novedades que acompañan a este nuevo curso, recuerda la Junta de Andalucía, dentro del programa de gratuidad, estrenará libros de texto el alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y se renovarán los libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria como todos los años por las características de estos cursos. Además, quedará renovada la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo. El presupuesto destinado a este fin en la provincia de Cádiz asciende a 8.405.453 euros de los que se beneficiarán en torno a 120.000 alumnos.

A ellos suma también la unificación de los programas educativos emprendida por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a partir de una reorganizaación de la plataforma Séneca. "A partir de este curso, los 39 programas se coordinarán bajo una única estructura para promover de manera más eficiente la innovación, la investigación, la participación, la inclusión, la equidad y la difusión de buenas prácticas docentes. Se trata de un modelo más integrado y accesible que permitirá ofrecer un visión más global de la oferta educativa, eliminando además las memorias y programas de trabajo”, explica.

¿Pero cómo afrontan las ciudades de la Bahía la vuelta a clase? La puesta a punto y mantenimiento de los centros requiere cada vez de mayores inversiones a los ayuntamientos al tiempo que acapara las reivindicaciones de las AMPAS, lo que junto al descenso del número de alumnos, marca en gran medida el panorama de esta vuelta al cole.