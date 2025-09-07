El nuevo curso comienza en San Fernando pendientes del regreso del comedor al colegio San Ignacio

En San Fernando, el acusado descenso de la natalidad que se viene registrando desde hace varios años ha llevado a cerrar el colegio Los Esteros, que se emplazaba en la barriada Bazán. Los pocos alumnos que quedaban se han reintegrado en el Cecilio Pujazón. Así que el nuevo curso dará comienzo con un colegio menos dada la falta de alumnos.

Entre las obras más sonadas acometidas en los centros educativos de La Isla se incluye también la esperada adecuación del nuevo comedor en el colegio San Ignacio. Los trabajos ejecutados por el Ayuntamiento terminaron semanas atrás aunque se está pendiente de la dotación de mobiliario y electrodomésticos por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), según informan desde el gobierno municipal. Eso impedirá que esté en funcionamiento a principios de curso. No obstante, se epera que el comedor –que tuvo que trasladarse al Quintanilla tras la declaración de ruina del edificio principal de este centro educativo– vuelva a ponerse en marcha en este curso escolar y que lo haga además sin mucha demora más.

Precisamente, el proyecto de demolición del que fuera edificio principal de este colegio –ya sin uso– y la pretendida ampliación de las instalaciones para compensar esta pérdida sigue siendo una de las cuestiones más relevantes que atañen a las infraestructuras educativas de la localidad.

Según el Ayuntamiento de San Fernando, la inversión llevada a cabo este verano en todos los colegios públicos de la ciudad de cara al próximo curso escolar ronda los dos millones de euros.

A las labores de mantenimiento habituales –pintura, fontanería, carpintería..., cuyos contratos han incrementado su presupuesto– se suma la reparación de incidencias y algunas actuaciones singulares. Además de la obra del comedor del San Ignacio, se ha llevado a cabo el resanado de la estructura de hormigón y las mejoras de fachada en el CEIP Manuel de Falla, así como la apertura de zanja para la reparación de una fuga de agua y la posterior reposición de pavimento en el Arquitecto Leoz.

De igual manera se ha trabajado en la reparación integral de escaleras, molduras y trabajos de pintura en el Erytheia, la renovación de solerías en baños, escaleras y exteriores en el Servando Camúñez, la reparación de solerías y eliminación de elementos obsoletos en el San Ignacio, la reposición de azulejos en pasillos del Constitución o las obras de fachada en el Quintanilla y el Almirante Laulhé. El conjunto de estas intervenciones puntuales ha supuesto una inversión cercana a los 12.000 euros adicionales.

Como es habitual, también se han llevado a cabo trabajos de limpieza, poda, desbroce y reposición de vegetación tanto en los patios interiores como en los entornos de los centros escolares. Del mismo modo, la puesta a punto de los centros de cara al nuevo curso escolar incluye también el repintado de 58 pasos de peatones en las inmediaciones de los colegios, una medida que garantiza trayectos más seguros para el alumnado en sus entradas y salidas de los centros.

Más allá de estas intervenciones inmediatas, el Ayuntamiento señala a actuaciones de mayor envergadura próximas a llevarse a cabo como la reparación de los patios del CEIP Elcano, con un presupuesto de 63.000 euros, y del CEIP Constitución, que contará con una inversión cercana a los 128.000 euros. Ambas se adjudicaron en agosto

A estas actuaciones suma también la rehabilitación integral de las pistas deportivas de siete colegios —Almirante Laulhé, Elcano, Puente Zuazo, Casería, Arquitecto Leoz, La Ardila y Las Cortes— con un presupuesto en torno a los 500.000 euros.